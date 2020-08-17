Аналітична компанія Strategy Analytics опублікувала звіт про глобальні продажі ноутбуків, які показали в поточному році відчутний приріст порівняно з 2019 роком.

У топ-5 виробників потрапила навіть Apple, яка не вирізняється цінової скромністю, а на частку двох популярних брендів взагалі припала майже половина всіх світових продажів.

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Згідно зі звітом аналітиків, у другому кварталі 2020 року біля 50% реалізацій ноутбуків припали на моделі виробництва HP і Lenovo, яка стала лідером рейтингу з показником 25%, або 13,6 мільйона штук.



Рейтинг виробників ноутбуків 2020 року

Американська компанія продемонструвала трохи менший обсяг поставок – 24,8% (13,4 мільйона примірників). За ними з великим відривом слідують Dell (15,6%), Apple (8,5%) і Acer (6,7%). Решта 19,4% припали на всіх інших виробників портативних ПК, разом узятих.

Підвищений попит, на думку експертів, пояснюється сплеском популярності доступних моделей ноутбуків для "віддаленої" роботи та навчання у зв'язку з пандемією коронавірусу. Чи буде тривати така тенденція в подальшому, автори звіту поки не прогнозують.