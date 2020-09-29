Бренд Nokia опублікував в своєму Twitter-блозі список фірмових смартфонів, які офіційно отримають оновлення до Android 11. Варто зазначити, що незабаром після розміщення відповідний пост був видалений – але його скріншоти вже встигли розійтися мережею.

Таким чином Nokia ненароком натякнула власникам перерахованих у списку моделей на швидкий апдейт системного програмного забезпечення, повідомляє 24 канал.

Цікаво Нові стильні смартфони Nokia, що коштують менше 200 доларів

Які смартфони Nokia можуть отримати Android 11



Смартфони Nokia, які отримають Android 11 / Фото Nokia Mobile

Судячи з зображення, до актуальної версії Android будуть оновлені наступні пристрої:

Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 і Nokia 2.2 – 4 квартал 2020 року

Nokia 4.2, Nokia 3.4, Nokia 2.4 і Nokia 2.3 і Nokia 1.3 – перший квартал 2021 року

Nokia 9 PureView, Nokia 7.2, Nokia 6.2, Nokia 3.2 і Nokia 1 Plus – перша половина 2021 року

Якщо публікація вірна, оновлення торкнеться більшості смартфонів бренду, випущених не пізніше 2018 року, включаючи модель Nokia 8.1, яка стала першим пристроєм компанії з Android Pie з коробки. При цьому частина моделей, таких як Nokia 8 Sirocco і Nokia 1, судячи з усього, залишаться працювати під управлінням старої версії прошивки. У твіті також зазначалося, що бренд випустив 1000 оновлень за останні три роки – швидше за все, мова йде про сумарну кількість патчів безпеки для всіх підтримуваних пристроїв.

Причину видалення публікації представники бренду не повідомили – не виключено, що пізніше список кандидатів на отримання нової версії Android буде змінений або доповнений.