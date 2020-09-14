Перелік смартфонів Oppo, які отримають ColorOS 11 на базі Android 11
Компанія Oppo анонсувала прошивку ColorOS 11 на базі Android 11, перейшовши з сьомої версії відразу на одинадцяту. Також став відомий графік бета-тестування і перелік смартфонів, для яких стане доступна нова версія ColorOS.
Особливу увагу в ColorOS 11 приділили саме кастомізації. Користувачі можуть налаштовувати форму іконок додатків, системний шрифт і його розмір, анімації, колірну палітру і багато інших частин призначеного для користувача інтерфейсу, повідомляє 24 канал.
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Що нового в ColorOS 11
- Функція Always-on Display з можливістю кастомізації через широкий вибір стилів і шаблонів.
- У ColorOS 11 з'явилися нові шрифти Oppo Sans для користувацького інтерфейсу. Oppo Sans безкоштовні для комерційного використання, тому будь-який дизайнер або компанія можуть використовувати їх, як захочуть, відзначили в Oppo.
- Темний режим надає відразу три колірні схеми: дуже темний, синій темний і сірий темний – кожен має різну інтенсивність затемнення.
- Oppo розробила переклад за допомогою трьох пальців на базі Google Lens. Коли користувач робить знімок екрана за допомогою жесту трьома пальцями, система миттєво переводить контент на вибрану мову.
- Додали функцію FlexDrop – потрібно провести пальцем по екрану, щоб згорнути відкрите додаток в маленьке вікно.
- Оновлений UI First 2.0 з Quantum Animation Engine з більш плавною роботою і новими анімаціями з технологією Super Power Saving Mode телефон може знаходитися в режимі очікування протягом 12 годин і відправляти текстові повідомлення протягом 90 хвилин або приймати телефонні дзвінки протягом 1 години з зарядом всього 5%.
- Для підвищення безпеки даних в ColorOS 11 Oppo привернула компанії ISO, ePrivacy і ТростАрт.
Графік бета-тестування Oppo ColorOS 11 для Західної Європи
- Грудень 2020 року:
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Перший квартал 2021 року:
- Oppo Find X2 Neo
- Oppo Find X2 Lite
- Моделі, які відновлять пізніше:
- Oppo Find X2
- Oppo A72
- Oppo A52
- Oppo A91
- Oppo Reno 2Z
- Oppo Reno Z
- Oppo Reno 2
- Oppo Reno 10x Zoom
- Oppo Reno
- Oppo RenoA5 2020
- Oppo Reno A9 2020
Графік бета-тестування Oppo ColorOS 11 для Східної Європи
- Листопад 2020 року:
- Oppo Find X2
- Перший квартал 2021 року:
- Oppo Reno 3 Pro
- Oppo Reno 3
- Моделі, які відновлять пізніше:
- Oppo Reno 2Z
- Oppo Reno Z
- Oppo Reno 2
- Oppo Reno 10x Zoom
- Oppo Reno
- Oppo A72
- Oppo A52
- Oppo A91
- Oppo A5 2020
- Oppo A9 2020
Бета-версія ColorOS 11 спочатку вийде в Індії, Індонезії, Таїланді, В'єтнамі, на Філіппінах і в Єгипті. C 14 вересня користувачем з цих регіонів можуть поставити бету на Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro і Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Пізніше прошивка стане доступна для європейських користувачів.