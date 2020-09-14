Компанія Oppo анонсувала прошивку ColorOS 11 на базі Android 11, перейшовши з сьомої версії відразу на одинадцяту. Також став відомий графік бета-тестування і перелік смартфонів, для яких стане доступна нова версія ColorOS.

Особливу увагу в ColorOS 11 приділили саме кастомізації. Користувачі можуть налаштовувати форму іконок додатків, системний шрифт і його розмір, анімації, колірну палітру і багато інших частин призначеного для користувача інтерфейсу, повідомляє 24 канал.

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Що нового в ColorOS 11

Функція Always-on Display з можливістю кастомізації через широкий вибір стилів і шаблонів.

У ColorOS 11 з'явилися нові шрифти Oppo Sans для користувацького інтерфейсу. Oppo Sans безкоштовні для комерційного використання, тому будь-який дизайнер або компанія можуть використовувати їх, як захочуть, відзначили в Oppo.

Темний режим надає відразу три колірні схеми: дуже темний, синій темний і сірий темний – кожен має різну інтенсивність затемнення.

Oppo розробила переклад за допомогою трьох пальців на базі Google Lens. Коли користувач робить знімок екрана за допомогою жесту трьома пальцями, система миттєво переводить контент на вибрану мову.

Додали функцію FlexDrop – потрібно провести пальцем по екрану, щоб згорнути відкрите додаток в маленьке вікно.

Оновлений UI First 2.0 з Quantum Animation Engine з більш плавною роботою і новими анімаціями з технологією Super Power Saving Mode телефон може знаходитися в режимі очікування протягом 12 годин і відправляти текстові повідомлення протягом 90 хвилин або приймати телефонні дзвінки протягом 1 години з зарядом всього 5%.

Для підвищення безпеки даних в ColorOS 11 Oppo привернула компанії ISO, ePrivacy і ТростАрт.

Графік бета-тестування Oppo ColorOS 11 для Західної Європи

Грудень 2020 року:

Oppo Find X2 Pro

Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Перший квартал 2021 року:

Oppo Find X2 Neo

Oppo Find X2 Lite

Моделі, які відновлять пізніше:

Oppo Find X2

Oppo A72

Oppo A52

Oppo A91

Oppo Reno 2Z

Oppo Reno Z

Oppo Reno 2

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno

Oppo RenoA5 2020

Oppo Reno A9 2020

Графік бета-тестування Oppo ColorOS 11 для Східної Європи

Листопад 2020 року:

Oppo Find X2

Перший квартал 2021 року:

Oppo Reno 3 Pro

Oppo Reno 3

Моделі, які відновлять пізніше:

Oppo Reno 2Z

Oppo Reno Z

Oppo Reno 2

Oppo Reno 10x Zoom

Oppo Reno

Oppo A72

Oppo A52

Oppo A91

Oppo A5 2020

Oppo A9 2020

Бета-версія ColorOS 11 спочатку вийде в Індії, Індонезії, Таїланді, В'єтнамі, на Філіппінах і в Єгипті. C 14 вересня користувачем з цих регіонів можуть поставити бету на Oppo Find X2, Oppo Find X2 Pro і Oppo Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Пізніше прошивка стане доступна для європейських користувачів.