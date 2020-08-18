Попри прагнення Xiaomi максимально довго випускати актуальні прошивки для своїх смартфонів, компанія час від часу змушена припиняти цикл оновлень для застарілих пристроїв. Так, інсайдери опублікували моделі Xiaomi які, швидше за все, не отримають свіжої прошивки MIUI на базі Android 11.

У той час як Xiaomi вже приступила до поширення стабільної бета-версії фірмової оболонки MIUI 12 на базі Android 11, у мережі з'явився перелік пристроїв, власникам яких за запевненням фан-спільноти, не варто чекати оновлення прошивки до нової версії мобільної операційки Google.

Цікаво Xiaomi опублікувала список смартфонів, які отримають Android 11

Смартфони Xiaomi які не отримають Android 11

Перелік включає як смартфони Xiaomi, так і ґаджети, які виходять під брендом Redmi:

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi Mi CC9e

Redmi Note 8 Pro, 8T, 8

Redmi Note 7 Pro, 7, 7S

Redmi 8, 8A Dual, 8A

Варто відзначити, що мовиться про неофіційний перелік пристроїв. Існує невелика ймовірність, що деякі з перерахованих моделей все ж отримають оновлення Android.

Нова MIUI 12

Реліз MIUI 12 на базі Android 11 відбудеться у вересні, після чого компанія опублікує фінальний перелік пристроїв, які можуть розраховувати на появу апдейта.