Перелік смартфонів Xiaomi, які можуть залишитися без Android 11
Попри прагнення Xiaomi максимально довго випускати актуальні прошивки для своїх смартфонів, компанія час від часу змушена припиняти цикл оновлень для застарілих пристроїв. Так, інсайдери опублікували моделі Xiaomi які, швидше за все, не отримають свіжої прошивки MIUI на базі Android 11.
У той час як Xiaomi вже приступила до поширення стабільної бета-версії фірмової оболонки MIUI 12 на базі Android 11, у мережі з'явився перелік пристроїв, власникам яких за запевненням фан-спільноти, не варто чекати оновлення прошивки до нової версії мобільної операційки Google.
Цікаво Xiaomi опублікувала список смартфонів, які отримають Android 11
Смартфони Xiaomi які не отримають Android 11
Перелік включає як смартфони Xiaomi, так і ґаджети, які виходять під брендом Redmi:
- Xiaomi Mi Mix 3 5G
- Xiaomi Mi Mix Alpha
- Xiaomi Mi CC9e
- Redmi Note 8 Pro, 8T, 8
- Redmi Note 7 Pro, 7, 7S
- Redmi 8, 8A Dual, 8A
Нова MIUI 12
Реліз MIUI 12 на базі Android 11 відбудеться у вересні, після чого компанія опублікує фінальний перелік пристроїв, які можуть розраховувати на появу апдейта.