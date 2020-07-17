Команда вчених з Технологічного інституту Карлсруе створила ефективний метод виготовлення перовськітних сонячних панелей. Нова розробка, заснована на струменевому друці, забезпечить швидке і масштабне виробництво панелей наступного покоління.

Вчені створили новий вид сонячних елементів із струменевим абсорбуючим шаром перовськіту. Ключова особливість дослідження – розробка оптимізованого процесу виготовлення чорнила за допомогою вакуумної сушки, повідомляє TechXplore.

Цікаво Графенова "броня" поліпшила характеристики сонячних панелей

Особливості розробки

Рішення забезпечило найвищу ефективність перетворення енергії на сонячних панелях, виготовлених за допомогою струменевого друку. Ефективність елементів перевищила 20% і цього результату досить, щоб "перекрити" можливості кремнію, але вчені вважають, що зможуть досягти більшої продуктивності в майбутньому.

Процес також дозволив отримати найкращий вид кристалізації перовськітного матеріалу з великими зернами мікрометрового розміру.

"Розробка якісного процесу струменевого друку для виготовлення сонячних батарей на основі перовськіту може забезпечити масове виробництво з низькою собівартістю і відкриє доступ до модифікацій друкованих елементів за допомогою цифрових зображень", – повідомив учасник дослідження Хельге Еггерс.

Простіше кажучи, нові сонячні панелі можуть бути виготовлені в будь-якій формі і зобразити будь-який малюнок для естетичної інтеграції на фасадах будівель, в громадських просторах і парках.