Уже в лютому наступного року на Марс прибуде ровер Perseverance. Після приземлення на Червону планету він у першу чергу приступить до вивчення кратера Джезеро. За словами представників NASA, приземлення буде записано за допомогою вбудованого мікрофона.

Прямо зараз Perseverance перебуває на шляху до Марса, повідомляє 24 канал. Відстежити його розташування можна за допомогою спеціального сайту, де вказано, у якому місці Сонячної системи ровер знаходиться в реальному часі.

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Прибуття на Марс

Вже у лютому космічна місія прибуде в пункт призначення, після чого ровер приступить до вивчення марсіанського ґрунту, а також пошуків води і відправки зібраних даних на Землю.



Ровер Perseverance перед відправкою на Марс

За словами представників космічного агентства, Perseverance стане першим ровером, приземлення якого буде зафіксовано за допомогою спеціального мікрофона. 60-секундний запис розповість про вхід в атмосферу, приземлення та спуск марсохода. Зроблений запис відправиться на Землю, що дозволить нам почути, як червона Планета реагує на нового мешканця.