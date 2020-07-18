Перша арабська місія на Марс полетить у космос 20 липня
Об'єднані Арабські Емірати після кількох скасувань через погану погоду врешті визначилися із днем старту космічної місії на Марс. Дослідницький зонд Hope стартує 20 липня на японській ракеті Mitsubishi та з території Японії.
Космічна агенція ОАЕ спільно з центром Мухаммеда бен Рашида повідомили дату та час запуску для Hope Probe to Mars. Про це розповіли на офіційному сайті UAE Space Agency.
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Запуск місії ОАЕ на Марс: що слід знати
- Старт першої арабської місії на Марс повинен відбутися 20 липня о 00:58 за Києвом.
- Місце запуску: космічний центр Танегасіма в Японії.
- Безпосередньо у космос Hope доставить ракета Mitsubishi Heavy Industries H-IIA.
- Там зонд деякий час летітиме по орбіті, поки не досягне точного вирівнювання з траєкторією руху Марсу.
- У цю мить остання сходинка ракети "підштовхне" зонд до "червоної планети".
- І за 7 місяців Hope подолає 493 мільйони кілометрів до Марсу.
Як відбуватиметься арабська місія на Марс / Фото BBC
Зонд ОАЕ Hope, який має за 7 місяців дістатися Марсу / Фото UAE Space Agency
Нагадаємо, місію відкладали вже двічі – 14 та з 17 липня – через погану погоду.
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Так само від NASA (космічна агенція США) відомо про дату запуску космічного корабля на Марс, який доправить туди марсохід Perseverance: 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за Києвом).