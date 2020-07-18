Об'єднані Арабські Емірати після кількох скасувань через погану погоду врешті визначилися із днем старту космічної місії на Марс. Дослідницький зонд Hope стартує 20 липня на японській ракеті Mitsubishi та з території Японії.

Космічна агенція ОАЕ спільно з центром Мухаммеда бен Рашида повідомили дату та час запуску для Hope Probe to Mars. Про це розповіли на офіційному сайті UAE Space Agency.

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Запуск місії ОАЕ на Марс: що слід знати

Старт першої арабської місії на Марс повинен відбутися 20 липня о 00:58 за Києвом.

повинен відбутися 20 липня о 00:58 за Києвом. Місце запуску: космічний центр Танегасіма в Японії.

космічний центр Танегасіма в Японії. Безпосередньо у космос Hope доставить ракета Mitsubishi Heavy Industries H-IIA.

Там зонд деякий час летітиме по орбіті, поки не досягне точного вирівнювання з траєкторією руху Марсу.

поки не досягне точного вирівнювання з траєкторією руху Марсу. У цю мить остання сходинка ракети "підштовхне" зонд до "червоної планети".

до "червоної планети". І за 7 місяців Hope подолає 493 мільйони кілометрів до Марсу.



Як відбуватиметься арабська місія на Марс ​/ Фото BBC



Зонд ОАЕ Hope, який має за 7 місяців дістатися Марсу / Фото UAE Space Agency

The @UAESpaceAgency and @MBRSpaceCentre have announced updated launch date & time for UAE Mars Mission on July 20th,2020 at 01:58 am UAE local time. Any further delay,caused by weather conditions at the launch site in Japan's Tanegashima Island,will be communicated in due course. pic.twitter.com/YrHeW51Ylk — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 17, 2020

Нагадаємо, місію відкладали вже двічі – 14 та з 17 липня – через погану погоду.

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Так само від NASA (космічна агенція США) відомо про дату запуску космічного корабля на Марс, який доправить туди марсохід Perseverance: 30 липня о 7:50 am ET (14:50 за Києвом).