Чутки про плани Apple обладнати фірмову електроніку дисплеями, виготовленими за технологією mini-LED підтвердило в своєму звіті корейське новинне агентство ET News. Журналісти не тільки заявили про готовність вендора випустити перший такий пристрій, але й назвали його модель, а також дату появи на ринку.

За заявою ET News постачальником дисплеїв з матрицями Mini LED для гаджетів Apple стане компанія LG Display.

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Коли з'являться перші ґаджети

Очікується, що 12,9-дюймовий iPad Pro з новим типом екрану надійде на ринок вже в першому кварталі 2021 року, а пізніше аналогічний апгрейд отримають фірмові лептопи MacBook і моноблоки iMac.



Перші ґаджети Apple з типом матриці Mini LED скоро з'являться на ринку

Особливість нової технології – збільшена у порівнянні з існуючими рішеннями кількість світлодіодів підсвічування завдяки зменшення їх розміру. У порівнянні з OLED-панелями такі дисплеї відрізняються підвищеною енергоефективністю, не уступаючи суперникам за характеристиками контрастності, яскравості і глибини чорного кольору.

На ринку вже присутні пристрої з новим типом екрану – наприклад, ноутбук MSI Creator і монітори TCL, але поки ця технологія не отримала широкого розповсюдження.