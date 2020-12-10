Перший ноутбук від Nokia: з'явилися нові деталі
Нещодавно інсайдери помітили натяки на перший фірмовий ноутбук від Nokia. Схоже, чутки були правдивими, адже зараз виробник оприлюднив назву – Nokia Purebook, а також перший тизер.
Як передає Flipkart, випуск Nokia Purebook може відбутись найближчим часом.
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Що стало відомо
Це буде ультралегкий і продуктивний ноутбук Nokia. Детальних характеристик поки немає. Але інсайдери припускають, що найімовірніше Nokia Purebook отримає вагу 2 кг, а також процесори від Intel або AMD.
Тизер ноутбука Nokia Purebook / Фото flipkart.com
Можна також припустити, що серцем ноутбука послужать сучасні CPU Intel Core i3 і Core i5.
Останнім часом Nokia все активніше виходить на нові ринку. Зокрема, нещодавно Nokia презентував в Європі одразу 7 розумних телевізорів.
Моделі отримали діагональ дисплея від 32 до 75 дюймів. Усі моделі працюють на базі чистої версії Android TV, а також отримали підтримку технології об'ємного звучання.
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