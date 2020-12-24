Компанія Umidigi представила новий смартфон Umidigi A9. Це перший в світі смартфон з інфрачервоним термометром, який працює під управлінням операційної системи Android 11.

Як повідомляє Gizmochina, Umidigi A9 вміє вимірювати температуру, що дуже актуально в часи пандемії.

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Що ще цікавого

Umidigi A9 оснащений 6,53-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 720 х 1600 пікселів і співвідношенням сторін 20: 9. Він працює на базі однокристальної системи MediaTek Helio G25 у парі з 3 ГБ оперативної та 64 ГБ флеш-пам'яті.

Смартфон Umidigi A9 / Фото gizmochina.com

Основна камера потрійна. Датчики мають роздільну здатність на 13, 8 і 2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп. Ємність акумулятора становить 5150 мАг.

Ціна

Глобальна версія Umidigi A9 надійде у продаж 1 січня 2021 року за ціною 100 доларів (трохи більше 2 800 гривень).