У Китаї першу партію Huawei Mate 40 розкупили за 11 секунд. Компанія каже, що це найуспішніший запуск продукту в історії, а нові смартфони побили рекорд популярності.

У Китаї почалися продажі смартфонів серії Huawei Mate 40. Поки що одна з чотирьох моделей – Huawei Mate 40 RS Porsche Design – затримується, пише Gizchina.

Цікаво Huawei Mate40 Pro: флагман з топовим процесором та професійною камерою

Що відомо

Інші три моделі, а це Mate 40, Mate 40 Pro, та Mate 40 Pro+ були розпродані за рекордні 11 секунд на одній з найбільших платформ продажу JD, та за 20 секунд на TMall.

Інформація від JD показує, що серія Huawei Mate 40 є найпопулярнішим смартфоном на їхній платформі в даний час. Протягом однієї години кількість користувачів, які шукали серію Mate 40, на 600% вище, ніж тих, кого цікавила серія Mate 30.



Huawei Mate 40 розпродали за 11 секунд / фото Huawei

Це й не дивно, адже магазин JD пропонує багато бонусів для покупців нового флагмана:

можливість повернення протягом місяця;

безкоштовна заміна батареї протягом року за бажанням власника;

обмін старого пристрою на серію Mate 40 – максимальна знижка досягає 3000 юанів і залежить від стану старого пристрою.

Актуально Huawei висміяла інновації у iPhone 12

Детальніше про новий смартфон

Лінійка Mate 40 отримала процесори Kirin 9000, підтримку 5G, систему фотокамер Ultra Vision Cine Camera і дизайн Space ring Design, натхненний тематикою космосу.

У пристроях встановлений закруглений на 88° по краях безрамковий екран, у верхній лівій частині якого знаходиться фронтальна камера. Дисплей виконаний за OLED-технологією і підтримує частоту оновлення екрану 90 Гц.