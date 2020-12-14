Petya 2: Україну може накрити ще одна масштабна кібератака, – РНБО
В Україні зараз високий рівень кіберзагрози. Експерти говорять, що атака може бути рівня вірусу Petya 2, який атакував українські сервіси у 2017 році. Це може трапитись через масштабну кібератаку в США.
Про це попереджають у Національному координаційному центрі кібербезпеки при РНБО.
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Від цієї атаки вже постраждали майже всі державні установи США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1).
Вона нагадує ситуацію атакою Ransom: Win32/Petya, що відбулася в Україні у 2017 році.
Експерти вважають, що до атаки може бути причетною хакерська група APT29 або Cozy Bear, яку також звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки Росії.
Чому Україна в небезпеці
Українські державні органи не дуже активно використовують продукти SolarWinds, тож говорити про ризики для ураження держсистем не варто. Однак висока активність хакерських груп, які пов’язують з російськими спецслужбами, може бути небезпечною і для України.
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Експерти РНБО нагадують, що Україна перебуває у стані гібридної війни з Росією.
Що відомо про вірус Petya?Це шкідливу програмне забезпечення, що вражає комп'ютери під управлінням С Microsoft Windows. У червні 2017 року сталась масштабна атака. Вірус вразив енергетичні компанії, українські банки, аеропорти, урядові сайти, київський метрополітен та Нацбанк. Постраждали і багато сайтів українських медіа.
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