В Україні зараз високий рівень кіберзагрози. Експерти говорять, що атака може бути рівня вірусу Petya 2, який атакував українські сервіси у 2017 році. Це може трапитись через масштабну кібератаку в США.

Про це попереджають у Національному координаційному центрі кібербезпеки при РНБО.

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Від цієї атаки вже постраждали майже всі державні установи США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 - 2020.2.1 HF1).

Вона нагадує ситуацію атакою Ransom: Win32/Petya, що відбулася в Україні у 2017 році.

Експерти вважають, що до атаки може бути причетною хакерська група APT29 або Cozy Bear, яку також звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки Росії.

Чому Україна в небезпеці

Українські державні органи не дуже активно використовують продукти SolarWinds, тож говорити про ризики для ураження держсистем не варто. Однак висока активність хакерських груп, які пов’язують з російськими спецслужбами, може бути небезпечною і для України.

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Експерти РНБО нагадують, що Україна перебуває у стані гібридної війни з Росією.