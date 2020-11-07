Компанія Philips представила відразу два нових проектора, за допомогою яких організувати перегляд фільму або презентації можна практично в будь-якому місці. Новинки примітні не тільки компактними габаритами, але й значним ресурсом ламп, а також оновленим призначеним для користувача інтерфейсом і зниженим рівнем шуму.

Мініатюрний Philips PicoPix Micro 2 з роздільною здатністю проекції 480p отримав повнорозмірний порт HDMI, роз'єм USB Type-C і вбудований акумулятор, заряду якого вистачить на три години автономної роботи. Вага моделі складає 600 грамів, повідомляє Slashgear.

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Мікропроектор Philips PicoPix Micro 2

Інші моделі

Більш габаритний PicoPix Max One видає картинку в роздільній здатності Full HD і отримав функції цифрового зуму, автоматичного фокусування зображення, а також корекції трапецеїдальних спотворень. При розмірах 134,1х135,9х47 мм проектор важить 850 грамів. Компанія заявляє, що ресурс встановлених в обох пристроях ламп становить 30 000 годин.

Мікропроектор PicoPix Max One

Представники Philips також відзначили використання створеного з нуля призначеного для користувача інтерфейсу і оптимізованого алгоритму контролю роботи вентилятора, що дозволило знизити рівень шуму системи охолодження на 20% в порівнянні з попередніми моделями серії.

Ціна

Проектор PicoPix Micro 2 і PicoPix Max One надійдуть у продаж в кінці цього місяця за ціною 299 доларів (≈8 442 гривні) і 529 доларів (≈14 936 гривень) відповідно.