Компанія Philips подала в суд на китайську компанію Xiaomi. Виробника звинувачують в порушенні низки своїх патентів. Зараз Philips намагається отримати хоча б тимчасової судової заборони.

Як повідомляє livemint, мовиться про патенти, які пов'язані з HSPA, HSPA + і LTE.

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Компанія Philips вимагає заборони на території Індії продаж деяких смартфонів Xiaomi. Саме в цих девайсах, стверджує Philips, китайський виробник незаконно використав вже запатентовані технології.

Як передають джерела, суду потрібно 4 тижні на розгляд справи, після чого Philips отримає відповідь. За попередніми даними, засідання відбудеться 18 січня.

До слова, у 2014 році, коли Xiaomi тільки починала вибудовувати імідж на ринку смартфонів, позов подала компанія Ericsson. У зв'язку із цим на території Індії були заборонені продажі смартфонів компанії з чіпами MediaTek. Заборона була зняли лише через 4 роки, у 2018 році.