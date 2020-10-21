Компанія Adobe випустила велике оновлення для Photoshop під номером 22.0. Туди додали фішки, пов'язані з технологіями машинного навчання і штучним інтелектом Nvidia StyleGAN2.

Тепер користувач має можливість досить просто і швидко редагувати портрети – налаштовувати вираз обличчя, напрямок погляду, вік, зачіску та інші параметри за допомогою декількох повзунків. Також тепер можна поміняти освітлення, розмити задній фон і накласти макіяж, повідомляє 24 канал.

Цікаво Нова технологія значно прискорить час навчання нейромереж

Що додали до Photoshop

Оновлення включає функції для роботи з небом на пейзажних знімках, включаючи тонке налаштування освітлення, текстури хмар і кольору неба. Як варіант, небо на фото можна замінити на інше, вибравши один з варіантів у базі редактора або завантаживши свій знімок.



Photoshop отримав нові можливості завдяки нейромережам

Ще нейронні мережі принесли у Photoshop можливість швидко і правдоподібно робити з чорно-білих знімків кольорові.

Нові можливості Photoshop, відео:

З наступними оновленнями обіцяють додадти автоматичне стирання пилу з фото, дефектів на сканах, артефактів з JPEG і "суперзум" на вже відзнятих матеріалах без втрати якості, та інші функції.

Крім того, в Adobe Premiere Elements додано прискорення засобами GPU для миттєвого відтворення популярних відеоефектів: додавання відблисків, оверлею і обрізка відео. Є і відтворення в реальному часі без попереднього рендеринга.

Всі фішки з нової версії редактора вже можна спробувати на Windows 10 і macOS. Найбільшого ефекту в плані швидкості роботи нейронних мереж вийде домогтися на системах з відеокартами GeForce RTX завдяки залученню тензорних ядер, розповіли в Adobe.