Трохи більше року тому компанія Adobe розпочала роботу над створенням інструменту для боротьби з фейковий знімками. Він повинен був визначати "історію" цифрових зображень, які розповсюджуються в інтернеті. Нещодавно компанія оголосила про готовність нового алгоритму до випуску і повідомила терміни його появи у складі популярного графічного редактора.

Нова технологія, яку автори Photoshop готуються додати до складу своєї програми, буде використовувати теги метаданих і криптографію для розпізнавання відредагованих зображень, розповідає Engadget.

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Як працюватиме алгоритм

За задумом розробників, просунутий алгоритм дасть користувачам можливість перевіряти справжність фотографій, відео та іншого контенту. При завантаженні зображення, відредагованого за допомогою редактора, програма додасть до нього теги, що дають уявлення про походження медіафайлу. Таким чином, стане відомий автор фотографії, а також дата і місце її створення. Ці дані будуть підписані криптографічно, щоб підтвердити їх достовірність.

Для чого потрібен цей алгоритм

За словами представників Adobe, такі заходи часом необхідні у низці випадків – наприклад, коли на знімках відображена яка-небудь подія, люди починають ділитися пов'язаними з нею фотографіями або відео. Щоб не вводити в оману користувачів фейковим контентом, технологія допоможе визначити, чи дійсно розміщений в мережі контент відноситься до цієї події.

Коли алгоритм стане доступним для користувачів

Реліз оновленої версії графічного редактора Adobe Photoshop, що включає нову технологію, запланований на кінець поточного року. Нововведення також з'явиться в інструментарії соціальної мережі Behance для професійних творців контенту.