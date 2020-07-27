З'єднання телевізора і комп'ютера може знадобитися, коли потрібен додатковий монітор.

Сучасні телевізори здатні повністю відображати те, що відбувається на екрані ПК. Для підключення використовуються спеціальні роз'єми – HDMI, DVI, VGA і т.д., а також бездротовий інтерфейс – Wi-Fi. Якщо говорити про порти, то найшвидше і стабільне з'єднання забезпечує HDMI. Роз'єм є практично на всіх комп'ютерних і ТБ-пристроях.

У статті ми детально розповімо, як підключається ноутбук до телевізора через Wi-Fi і кабель HDMI. Перед тим, як почати сполучення, переконайтеся, що на двох пристроях є відповідні роз'єми.

Як підключити телевізор до комп'ютера через HDMI

Схема проста і підійде для провідного підключення інших типів – DVI, VGA і т.д. Зауважимо, що інструкція однакова для телевізорів будь-яких брендів – Samsung, LG і т.д.

Фактично потрібно виконати 5 дій:

1. Вимкніть ПК і телевізор, щоб виключити ризик замикання портів. Візьміть HDMI-шнур і вставте один його кінець в телевізор, а другий – у відповідний роз'єм на комп'ютері або лептопі. Якщо у вас є DVI-провід з перехідником на HDMI, користуватися ним небажано. Через це якість переданого звуку і картинки сильно знизиться.

2. Увімкніть пристрої, коли вставите кабель. Якщо ТВ-екран почне незначно блимати, значить з'єднання встановлено. Попередньо рекомендуємо перевести телевізор в AVI-режим. Тоді пристрій зможе повноцінно приймати сигнал від зовнішніх джерел, а не від антени.

3. Налаштування телевізора при використанні Windows 7 і 8. Правою кнопкою миші викличте контекстне меню на порожньому місці робочого столу. Перейдіть до рядка "Дозвіл екрану". Відкриється меню, в якому вам потрібна категорія "Екран". У ній зі списку виберіть відповідний тип пристрою. Якщо ОС автоматично не змогла визначити телевізор, натисніть на кнопку "Знайти" в правому верхньому кутку і вручну виберіть модель, а також розширення після завершення пошуку. У верхній частині відобразиться розділ "Налаштування екранів". У цьому розділі потрібно встановити, який з дисплеїв буде основним, а який додатковим.

4. Налаштування телевізора при використанні Windows 10. За допомогою пульта виведіть "Список введення" на телевізорі. Для цього потрібно натиснути кнопку Input. З'явиться список інтерфейсів і пристроїв, де потрібно вибрати варіант HDMI або HDMI 2. Зображення повинно з'явитися. Якщо картинка не відобразилася, слід натиснути комбінацію клавіш Win + P на комп'ютері і вибрати тип проєктування – "Що повторюється", щоб на моніторах показувалася однакова картинка; "Розширений", щоб телевізор став продовженням ПК; "Тільки другий екран", щоб комп'ютерний дисплей припинив роботу.

5. Перезавантажте ноутбук або ПК для автоматичного застосування налаштувань.

Після виконаних дій, картинка і звук повинні ефективно функціонувати. Якщо телевізор не відтворює звук, доведеться зробити ще пару додаткових маніпуляцій.

Налаштування звуку на ТВ

Щоб ТВ-екран відтворював звук, його потрібно призначити основним пристроєм для програвання аудіо. Це робиться таким чином:

– На панелі завдань комп'ютера є іконка у вигляді динаміка або гучномовця, клікніть на неї правою кнопкою миші.

– Перейдіть в розділ "Пристрої відтворення".

– У новому вікні знайдіть графу "Динаміки", поруч з якою ви побачите назву підключеного телевізора.

Правою кнопкою мишки клацніть на назву ТВ і виберіть опцію "Використовувати за замовчуванням".

Збережіть налаштування і перевірте звук ще раз. Тепер динаміки повинні працювати правильно.

Як підключити ноутбук до телевізора через Wi-Fi

Другий спосіб встановити з'єднання між пристроями – бездротовий Wi-Fi інтерфейс. Таке з'єднання можливо, якщо у вас Smart TV з вбудованим Wi-Fi модулем і підтримкою двох функцій – Wi-Fi Direct і DLNA.

Підключення через Wi-Fi Direct

Технологія забезпечує пряме з'єднання з ноутбуком або комп'ютером, без використання роутера і налаштованої домашньої мережі. Вам знадобиться виконати такі дії:

– Увімкніть ПК і телевізор.

– На обох пристроях включите Wi-Fi адаптер.

– Зайдіть в меню "Пуск" і пройдіть шлях "Параметри" – "Система" – "Дисплей".

– На сторінці буде розділ "Кілька дисплеїв", де потрібно вибрати опцію "Підключення до бездротового екрану".

– Із запропонованого списку виберіть пристрій.

– Погодьтеся із запитом на підключення, яке відобразиться на ТВ-екрані.

Іноді зображення не передається з першої спроби. В цьому випадку потрібно вибрати пристрій зі списку повторно і знову погодитися із запитом на телевізорі. Після цього ви зможете ділитися зображенням, навіть якщо пристрої будуть перебувати в різних кімнатах.

Підключення через DLNA

DLNA-технологія дозволяє з телевізора заходити в папку, яка створена на мережевому сховищі, і відтворювати з цієї папки мультимедійний контент. Процес синхронізації виконаєте таким чином:

– Створіть на жорсткому диску папку з англійською назвою.

– Відкрийте "Властивості" папки і перейдіть до розділу "Доступ".

– Виберіть опцію "Розширене налаштування" – "Відкрити спільний доступ" і підтвердіть дії, натиснувши кнопку "Ок".

– Підключіть телевізор до Wi-Fi мережі, підключіть ноутбук або комп'ютер. Це робиться на вкладці "Мережа" в налаштуваннях.

Як тільки пристрої будуть підключені до однієї мережі, а необхідні папки отримають загальний доступ, контент можна буде відтворювати на телевізорі після натискання кнопки "Відтворити".

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