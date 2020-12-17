2020 рік став став серйозним викликом для українського бізнесу. Звісно, зачепило і техноринок та галузь IT. Як коронакриза вплинула на позиції компаній та що відбувається на ринку зараз – про це ми розпитали у представників сфери.

Очевидним є факт, IT – це дуже гнучка сфера, тож компаніям було чи не найлегше адаптуватись до нових умов роботи. Про це й поговоримо у матеріалі для 24 каналу.

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З труднощів зробити перевагу

InBase

Як розповів CEO компанії InBase Олександр Россол, карантин і локдаун вплинули на роботу компанії. Однак саме масовий перехід на віддалену роботу став однією з причин, завдяки чому попит на продукти компанії виріс.

Підвищився інтерес до рішень для управління бізнес-процесами, а саме на продукт Scriptum і додатковими модулями до нього. На комерційному ринку виріс попит на системи електронного документообігу.

На самому початку весняного локдауну InBase, спільно з компанією Cisco, розробили систему "Відеозасідання", яка дає змогу проводити онлайн-наради керівників як державних, так і приватних комерційних структур з можливістю фіксації результатів за допомогою електронного цифрового підпису.

Також запустили ще один продукт – електронний централізований архів документів.

A5 Systems

Карантин мав позитивний вплив і на розвиток продуктів компанії A5 Systems. Як зауважив CEO компанії Олександр Смирнов, цей рік став проривним для систем електронного документообігу, масового використання кваліфікованих електронних підписів і веб-орієнтованих фінансових систем. Те, що раніше доводилося рекламувати, більше реклами не потребує.

2020 став проривним для систем електронного документообігу / Фото Unsplash

У нинішній ситуації десктопні версії програють веб-аналогам, адже десктопи вимагають встановлення ще й віддаленого доступу за допомогою якихось термінальних рішень. А у 21 столітті це вже не актуально.

GigaCloud

Попри карантин та загальну кризу, яку переживають всі галузі бізнесу, попит на хмарні технології продовжує зростати, розповідає CEO GigaCloud Артем Коханевич. Це пов’язано з тим, що послуги напряму пов’язані з підвищенням потреби в інфраструктурі при переході клієнтів на віддалений формат роботи.

Бізнес все більше потребує віддалених робочих місць, сервісів відеоконференцзв'язку, інструментів для спільної роботи та електронного документообігу. У хмарі також можна моніторити стан здоров’я співробітників та вести гнучкий робочий графік, слідкувати за продуктивністю тощо.

Zakupki.Prom.ua

За словами керівниці торговельного майданчика Zakupki.Prom.ua Наталії Ковальової, через коронавірус бізнес почав шукати додаткові канали продажу та варіанти переходу в онлайн.

Тож у компанії направили зусилля на створення освітніх курсів для підприємців, щоб вони могли отримати необхідні знання та зберегти свій бізнес. Крім того, в компанії посилили відділи по роботі з клієнтами, аби мати змогу опрацювати збільшену кількість запитів.

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PRNEWS.IO

Компанія PRNEWS.IO відноситься до сфери електронної комерції, тож в кризовий 2020 рік продемонструвала позитивну динаміку, каже CMO компанії Олександр Нігматулін.

Карантин суттєво вплинув на роботу, але він дав поштовх для того, аби оптимізувати і автоматизувати всі процеси та сфокусуватися на головному. Також початок карантинного режиму збігся з тим, що в PRNEWS.IO почали активно розвивати напрямки маркетингу та PR уже у власній компанії. Це, як і використання нових систем, зробило рік дуже продуктивним.

Intecracy Deals

Ще на початку року на електронний документообіг дивилися як на щось з майбутнього, ділиться думками СЕО Intecracy Deals Олександр Вернигора. Та після карантину стало очевидно, що електронні комунікації і електронний документообіг – це необхідність. Крім того, через карантин Intecracy Deals довелося змінити план розвитку компанії.

У порівнянні з минулим роком у компанії з'явилося на порядок більше проєктів. Клієнтська база збільшилася в десятки разів. Лише у банківському секторі сервіс одночасно запустив одразу 5 проєктів. У підсумку компанія ще й розширила штат.

Без істотних змін

Huawei

При цьому на бізнес компанії Huawei карантин майже ніяк не вплинув. Зокрема, багато компаній скаржились на проблеми з логістикою. Як розповів маркетинг директор Huawei Consumer Business Group в Україні Антон Степанюк, у їхньої компанії таких проблем не було – Китай вийшов з карантинних обмежень раніше, ніж інші країни. Тож всі пристрої виходили на українському ринку відповідно до планів.

У період березень-квітень дещо знизився попит, тому що користувачі теж звикали до нової реальності. Але вже з травня попит відновився та вже станом на жовтень ринок смартфонів, наприклад, навіть виріс порівняно з 2019 роком.

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Huawei в цьому році значно приростив частку ринку натільних пристроїв та ноутбуків. Восени представили флагманський годинник Huawei Watch GT Pro з функцією автоматичного виміру рівня кисня у крові 24/7 та флагманські навушники Freebuds Pro з динамічним приглушенням шуму. Обидва пристрої дуже успішно продаються в Україні.

Також Huawei Matebook D15 займає перші місця у переліку всіх ноутбуків, що зараз продаються в Україні, відносно кількості проданих одиниць.

GlobalLogic

Анна Согомонова, молодша віцепрезидентка, Head of Operations GlobalLogic розповідає, що попри коронавірус, деякі плани компанії залишилися без змін. Восени вдалось відкрити 3 навчальні лабораторії в університетах Києва, Харкова та Львова.

Пандемія внесла корективи й щодо відкриття нового офісу у Львові, де компанія співпрацює з понад 1500 інженерами. Так, передбачили зону хот-деску: спеціалісти вільно зможуть обирати робоче місце. В той же час, заради безпеки фахівців та їхніх сімей, наразі у новий усіх їх не запрошують.

Офіс компанії GlobalLogic / Фото dou.ua

Попри виклики цього року GlobalLogic вдалося втримати темпи росту. Компанія стала єдиною з топ-5 ІТ-компаній, яка зросла у першому півріччі майже на 300 спеціалістів. За період пандемії до нас приєдналося 1300 фахівців. Наразі шукаємо ще близько 800 та плануємо рости з кроком у 300 інженерів щомісяця.

Трансформація

Fitelio

Георгій Варданян, СЕО компанії Fitelio, каже, що їхня компанія дуже швидко та безболісно зуміла трансформуватись, відповідно до нових умов. Зокрема, у 2020 році вдалось формалізували повноцінну послугу так звану фазу “Discovery”.

Вона полягає в тому, що наша компанія деталізує та описує побажання клієнта. А після – пропонує функціональний прототип та опис того, як сервіс чи додаток працюватиме. Це допомагає клієнту чітко розуміти, яким буде результат. Етап “Discovery” також передбачає детальний таймлайн.

Також Fitelio допомагає втриматись на плаву бізнесу food-ритейлу, реалізувавши одразу кілька готових рішень – додатках, онлайн-сервісах.

Наприклад, мережа піцерій Domino’s практично безболісно перенесла перехід в онлайн, оскільки все вже було відпрацьовано раніше. А інші гравці ринку, як “Пузата хата”, теж незабаром матимуть про що розповісти своїм клієнтам.

Tet

Порпи непростий рік, компанія Tet зуміла зберегти результати на рівні 2019. Як розповідає керівник міжнародного бізнесу Tet Маріс Пріекуліс, за перші 9 місяців 2020 року обіг групи Tet склав майже 163 мільйони євро, а прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу з цей період склали понад 50 мільйони євро.

При цьому компанії довелось шукати нові способи співпраці і комунікації з клієнта. Розпочали влаштовувати вебінари, онлайн-конференції, круглі столи та дискусії як в Латвії, так і Україні, консультуючи клієнтів щодо найбільш актуальних питань – від хмарних сервісів і особливостей віддаленої роботи до ІТ-безпеки.

При цьому у ситуації з пандемією є і позитив, адже ситуація прискорила цифрову трансформацію багатьох бізнесів.

Tet розпочала цей процес ще в 2019 році, до пандемії, що в березні допомогло компанії за один день повністю перевести на дистанційну роботу офісних співробітників. Зараз компанія продовжує плавно реалізовувати намічені плани, в тому числі наступні етапи цифрової трансформації.

iVan

Сергій Александров, засновник стартапу iVan (віртуальний міграційний юрист) розповідає, що вплив карантину вони відчули істотно, адже розпочали роботу у березні 2020. Тому хвилювались, що пережити цей час буде складно. Проте, на початку в компанії ще не було великих витрат, то вирішили використати час затишшя на навчання та піар.

В результаті iVan взяв участь в національній інкубаційній програмі YEP!Starter (yepworld.org) та став її фіналістом, потрапивши в 5-рку кращих стартапів сезону. Також була участь у відборі юридичних стартапів Гаазького Інституту Інновацій в Праві з Нідерландів (hiil.org) і команда знову потрапила до фіналу. Також iVan відібрала стартап-екосистема з Австрії Tech2Impact (tech2impact.com) для проходження менторського курсу.

Коронавірус створив нові можливості для стартапу / Фото Unsplash

Хоч напрямок тревел постраждав, та це дало стартапу нові можливості, адже запровадили нові правила щодо в'їзду і перебування іноземців в Україні і запит на відповідні консультації отримав велику популярність, значний попит триває і досі.

Бітрікс24

Бізнесів, на які карантин не вплинув, дуже мало, каже Дмитро Суслов, директор українського "Бітрікс24". У вересні-жовтні сервіс провів опитування серед компаній, які користуються їхнім сервісом, і лише 14% відсотків відповіли, що карантин узагалі не змінив їхню роботу. "Бітрікс24" до переліку щасливчиків не потрапив, тож довелося змінювати і сам продукт, і роботу команди, і маркетингові активності:

Компанія розширила можливості безкоштовної версії, бо бізнесу як ніколи потрібні інструменти для дистанційної роботи. Зокрема зняли обмеження щодо кількості користувачів від однієї компанії.

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Сервіс змінив план оновлень продукту й зосередився на сценаріях дистанційної взаємодії з командами. Найголовнішими інструментами стали чати, відеодзвінки, новини компаній і завдання. А ще – можливість віддалено підключати в усі операційні процеси підрядників, які не є постійними працівниками.

Під час освітнього оновлення сервіс додав відеоконференції, а також групові відеодзвінки в мобільному додатку. З'явилися також спеціальні умови для використання платформи Бітрікс.