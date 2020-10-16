Google провела онлайн-захід Search On 2020. На ньому компанія розповіла про нововведення в пошуку та інших своїх сервісах.

Компанія Google оновила чимало сервісів. 24 канал вибрав найцікавіші оновлення, щоб розказати вам, як змінилися сервіси та що нового вони навчилися робити.

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Завантаженість закладів та парків

З 2016 року "Google Карти" показують поточну завантаженість ресторанів та інших закладів. Але скоро сервіс навчиться інформувати про зайнятість супермаркетів, пляжів, парків, аптек, АЗС та пралень – дані будуть відображатися прямо на карті без необхідності відкриття картки організації.

Також "Карти" тепер можуть повідомити про завантаженість місця при побудові маршруту до нього.

Інтерактивна функція Live View

Функція доповненої реальності Live View, яка дозволяє переміщатися по місту в інтерактивному форматі, тепер вміє показувати інформацію про розташовані поруч заклади. Потрібно натиснути на ярлик, який відображається поверх будівлі, і отримати дані про рейтинг, час роботи і поточну завантаженість.

Самостійне замовлення їжі

Персональний асистент Duplex, який вміє дзвонити в класичні заклади без онлайн-запису і бронювати місця по телефону за допомогою синтезатора мовлення і алгоритмів машинного навчання, зараз навчається функції замовлення їжі в автоматичному режимі.

Уточнення інформації про компанії

Ще технологія тепер обдзвонює компанії, щоб уточнити інформацію про них в пошуку і "Картах": власникам бізнесів не доведеться уточнювати зміни годин роботи або інших деталей вручну.

Функція розпізнавання пісень

"Google Пошук" і "Асистент" давно вміють розпізнавати пісні, які грають поблизу. Але тепер можливості розширюються: сервіси можуть впізнати трек, який користувач наспівує самостійно.

Для визначення треку потрібно 10-15 секунд наспівування мотиву. Google виявить ймовірні збіги за допомогою машинного навчання і покаже декілька відповідних варіантів.

Демонстрація роботи функції пошуку композицій, відео:

Функція працює з сьогоднішнього дня. Для її активації потрібно запитати у "Асистента" команду "Що то за пісня?" або натиснути на кнопку розпізнавання музики всередині голосового пошуку Google через додаток на Android.

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Нові функції пошуку

Оновлена перевірка орфографії

Google інтегрував у власну пошукову машину новий алгоритм перевірки орфографії, що використовує нейронну мережу. Він спрацьовує і вказує на помилки в пошуковому запиті менш ніж за три мілісекунди.

Пошук у відео

Новий підхід визначення семантики відеороликів, також заснований на машинному навчанні, дозволяє розмічати моменти в проіндексованих відеозаписах. У пошуковій видачі користувач може переміщатися між сегментами ролика, не переходячи на сайт-джерело.

Оптимізація пошуку

Також пошук Google тепер ще точніше визначає релеватність окремих уривків тексту всередині веб-сторінок до запиту: це поліпшення торкнеться близько 7% всіх пошукових запитів, кажуть в компанії.



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