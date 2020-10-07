Компанія Razer, відома здебільшого ігровими комп'ютерами, освоїла нову нішу. Разом з Visa вона випустила власну платіжну карту під назвою Razer Card

Prepaid-карта Razer працюватиме на фірмовому платіжному сервісі Razer Pay. Вона може бути як віртуальна, так і фізична – у пластику з чіпом NFC, повідомляється на сайті компанії.

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Деталі новинки

Карта отримала мінімалістичний дизайн. Крім імені власника та чіпу на ній розташували фірмовий логотип із підсвічуванням. Це перша платіжна карта з вбудованою підсвіткою. Колір лише один – зелений, який є фірмовим у компанії Razer. Логотип загоряється при кожній безконтактній оплаті. Для живлення світлодіода використовується невеликий електричний заряд при контакті з платіжним терміналом.



Нова платіжна карта Razer Card / Скрішнот з сайту Razer

Razer Card можна використовувати для оплати товарів і послуг, в тому числі через Інтернет. Доступна програма кешбек та ігрові бонуси. Власники карти Razer можуть отримувати кешбек в розмірі 1% на покупки в деяких магазинах і на 5% — на покупки в інтернет-магазині Razer. Деякий час після запуску продукту діятиме підвищений кешбек 10% замість 5%.

Поки що Razer Card доступна лише в Сінгапурі в рамках бета-тестування. Кількість місць обмежена – всього 1337. Проте не відома навіть дата запуску, не кажучи вже про міжнародний реліз продукту.