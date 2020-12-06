У Нідерландах показали цікавий відеоролик. Це фрагмент нового документального фільму, знятого на борту підводного човна, присвячений тому, що "бачить" запущена торпеда з моменту запуску.

Ви коли-небудь хотіли знати, що "бачить" торпеда, коли її запускають з підводного човна? Тепер у вас є шанс. У цьому конкретному снаряді немає вибухових речовин, пише The Awesomer.

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Що відомо

Досі "кухня" всього циклу пуску торпеди гарматним розрахунком була покрита завісою таємниці. Тому, що ніхто не міг цього бачити. Зйомка проводилася на борту субмарини ВМС Нідерландів HNLMS Walrus за допомогою кінокамери, прикріпленої до навчальної торпеди Мk.48, яку вистрілили стисненим повітрям.

У реальному морському бою Мк.48 запускається і потім наводиться на ціль. Вона також може виявляти цілі, використовуючи Бортовий гідролокатор.

Дивіться запис із торпеди: відео