Сьогодні пилососи є чи не у кожному будинку. Вони незамінні у швидкому прибиранні та задовольняють багато різноманітних потреб. Щоб не розчаруватися, слід обирати пилосос не тільки з огляду на його ціну і дизайн, але й звертати увагу на технічні характеристики.

Що більше килимів у вашому будинку, м'яких меблів та інших тканинних покриттів, то більш ефективним має бути пилосос за своєю конструкцією, наявністю в комплекті насадок та специфічних характеристик, що стануть у пригоді для якісного результату прибирання, особливо якщо в помешканні є тварини.

Серед усього різноманіття пилососів два їх види заслуговують на окрему увагу. Це моделі з аквафільтром та мийні. Їх часто плутають, вважаючи, що наявність частини слова “аква” у назві означає функцію вологого прибирання. Це зовсім не так.

Перш за все принципова відмінність між цими двома видами пилососів у тому, що мийний може як подавати, так і вбирати воду, забезпечуючи не лише збирання пилу та сміття, а й миття поверхонь. А моделі з аквафільтром мають додатковий ступінь фільтрування у вигляді резервуара з водою, крізь який проходить пил. Тобто такий пилосос не миє підлогу чи оббивку м’яких меблів, а лише пропускає пил крізь воду. При дуже обережному поводженні пилососом з аквафільтром можна зібрати незначну кількість води, але це не робить його мийним.

Мийні пилососи: плюси та мінуси

Мийний пилосос здатний подавати воду і моментально збирати її. Такі пристрої мають у своїй конструкції два резервуари, в один з яких наливається чиста вода, а в другий – збирається брудна.

Чиста вода розбризкується зі шланга. Одразу після цього пилосос всмоктує її назад разом із брудом. Таке прибирання підходить практично для будь-яких поверхонь: килимів, м’яких меблів, вікон, лінолеуму, ламінату, керамічної плитки, керамограніту, дзеркал. Що стосується паркету і килимових покриттів на натуральній основі, то до них мийний пилосос слід застосовувати обережно (з невеликою кількістю води й без побутової хімії), оскільки після такого прибирання може бути втрачено товарний вигляд виробу.

Основна складність у використанні мийного пилососа – це його очищення. Часто буває важко зрозуміти, як його розібрати і помити. А такий пилосос потребує обов’язкового очищення після кожного прибирання, щоб уникнути появи неприємного запаху у вологих деталях. Сьогодні інженери намагаються максимально спростити конструкцію таких пилососів, щоб полегшити користування ними. Наприклад, у моделі BOSСH BWD421PET цю проблему вирішено: щоб завершити прибирання, достатньо вийняти контейнер ємністю 5 літрів, піднявши верхню кришку пилососа. Контейнер легко миється та швидко встановлюється назад.

Ще один мінус, який зазвичай приписують таким пилососам, – їхня вага. Щоб вміщати у собі два резервуари для води, вони повинні мати більші розміри, ніж звичайні мішкові чи контейнерні пилососи для сухого прибирання. Якщо мішковий пилосос важить 5-6 кілограмів, то вага мийного може сягати 10 кілограмів і більше.

Проте разом з тим мийний пилосос підходить як для вологого прибирання, фактично роблячи дві справи за один раз, так і для сухого – функцію миття можна не використовувати за бажанням користувача.

Крім того, вони рекомендовані для людей, що страждають від алергії, оскільки під час прибирання повітря зволожується і фільтрується, а спеціальний НЕРА-фільтр можна мити.

BOSСH BWD421PET також оснащений таким фільтром. Він багаторазовий, що дозволяє уникати додаткових витрат. Такий пилосос буде корисним і власникам домашніх тварин, оскільки його турбощітка допомагає ефективно збирати шерсть, яка прилипає до килимів та оббивки.

Пилососи з аквафільтром: плюси та мінуси

Аквафільтр – це один з видів фільтрування, який досить поширений в сучасних пилососах. Принцип його роботи простий: пилосос всмоктує повітря з пилом і брудом та пропускає його крізь резервуар з водою. Прибирання з таким пристроєм забезпечує ефект, який виникає після зливи: свіжість і легкість дихання, оскільки всі частинки пилу добре змочені і відфільтровані водою. Частинки бруду збираються і осідають на дні спеціального резервуара. Очищене повітря проходить далі по конструкції пилососа і у підсумку виходить назовні.

У такого виду фільтрування є свої плюси і мінуси. Його переваги:

Ефективне очищення.

Зволоження повітря, яке виходить з пилососа.

Економія завдяки тому, що не потрібно купувати мішки для збору пилу.

Але є і деякі недоліки:

Необхідність ретельно мити резервуар після кожного прибирання.

Складніша, ніж в інших пилососів, конструкція.

Досить високий рівень шуму.

Більша вага приладу з наповненим водою фільтром.

Такі пилососи не забезпечать миття підлоги чи меблів, а отже, після прибирання може знадобитись додатково це зробити.

Як бачимо, обидва види пилососів мають майже однакові плюси та мінуси. Серед мінусів – вага та необхідність миття після кожного прибирання, дещо вищий рівень шуму та більша складність конструкції. А отже, при виборі між конкретно цими двома видами пилососів необхідно звертати увагу на їхню принципову різницю. У мийних і з аквафільтрами вона полягає в принципі фільтрування, способі прибирання і в його якості. Від цього залежить і ціна.

Приймаючи рішення про купівлю, оцініть реальну необхідність у вологому прибиранні пилососом. Адже хоч такі моделі і можуть бути дорожчими та важчими, проте вони позбавлять вас потреби у ще одному етапі прибирання після звичайного збору пилу та сміття.