Реліз Cyberpunk 2077 став найуспішнішим запуском в історії Steam. На старті він залучив більше одного мільйона гравців. Після прем'єри блокбастера популярний сайт Crackwatch, який відстежує появу зламаних версій гри на піратських сайтах, раптово "упав" через наплив відвідувачів. Після цього на сайті з'явилось незвичне повідомлення.

10 грудня Cyberpunk 2077 почала продаватись у цифрових і роздрібних магазинах. Одночасно з цим гра з'явилась і на піратських ресурсах. Про це пише 4pda.

Цікаво Пірати закликають геймерів купити Cyberpunk 2077

Що відбувається

Про те, що Cyberpunk 2077 вже розповсюджується на торрент-трекерах, повідомив сайт CrackWatch. Після релізу гри його сервери не витримали навантаження і в результаті сайт став недоступний. У підсумку, при спробі входу на ресурс з'являлося повідомлення від адміністрації. Воно містило заклик купити Cyberpunk 2077, якщо є така можливість, адже компанія-розробник розповсюджує гру без будь-якого DRM-захисту.



Повідомлення на сайті CrackWatch / Скріншот із сайту CrackWatch.

Що таке DRM-захист? Digital rights management (керування цифровими правами) – це система, яку застосовують виробники цифрового продукту для обмеження використання цифрової інформації та носіїв. Такі системи навмисно обмежують або ускладнюють різні дії з даними в електронній формі (копіювання, модифікацію, перегляд) або дозволяють відстежити такі дії. Застосовується у кіно- та музичній індустрії, телебаченні, комп'ютерних іграх та електронних книгах.

На піратських ресурсах гра відразу потрапила в список найпопулярніших. Майже кожну з доступних збірок гри завантажили кілька десятків тисяч разів. Втім, поява Cyberpunk 2077 на піратських ресурсах ніяк не вплинуло на успішні продажі: кількість попередніх замовлень гри досягла восьми мільйонів копій.