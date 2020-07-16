Навесні 2020 року Apple випустила нове покоління бюджетного смартфона iPhone SE. Це було успішним кроком. Тож є чутки, що компанія готує до виходу ще бюджетніший смартфон.

Як передає Gizmochina, нове покоління iPhone SE отримало великий попит серед споживачів.

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Смартфон iPhone SE (2020) вже розкупили партією 12 до 14 мільйонів одиниць пристроїв. Це дуже високий показник, особливо зважаючи на ситуацію із COVID-19 (внаслідок пандемії ринок смартфонів істотно просів).

Як відомо, новий iPhone SE – це найдешевший смартфон в арсеналі Apple. Він отримав Retina HD дисплей з діагоналлю 4,7 дюйма з підтримкою Dolby Vision і HDR10. Пристрій працює на базі нового чіпсета Apple A13 (як у лінійці iPhone 11). основна камера має роздільну здатність 12 Мп, а фронтальна – 7 Мп.

На вибір у користувача варіанти пам'яті 64, 128 та 256 ГБ.

В Україні ціна на iPhone SE (2020) стартує від 14 500 гривень (у США рекомендована вартість – 400 доларів).

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Новий бюджетник

За чутками, Apple вже готує до анонсу ще більш доступну модель. Ціна у США складе 300 доларів (8 100 гривень). Нову модель мають випустити вже до кінця 2020 року. Єдине, що наразі відомо про майбутню новинку, що вона теж працюватиме на баді системи Apple A13.