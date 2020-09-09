Проєкт IT BRO започаткували 2 роки тому військовослужбовці, які на власному прикладі знають – як важко адаптуватися до життя після війни. Навчання проходить дистанційно, аби охопити ветеранів АТО з різних куточків України

Наразі проєкт вже втретє набирає учасників на безкоштовний курс web-розробки. Детальніше про це –читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Як виникла ідея створення проєкту IT BRO

Допомагати адаптовуватися ветеранам після війни через самореалізацію Олекса Коба запропонував своєму побратиму. Так, у 2018 році колишні бійці почали проєкт, який дає можливість вчити web-розробку безкоштовно.

Щоб крім інструментів, вправ для адаптації, у ветерана були якісь можливості для заробітку, щоб закрити якісь базові матеріальні потреби,

– пояснив засновник проєкту IT BRO Олекса Коба.

Проєкт створений у форматі онлайн-курсів, які доступні виключно ветеранам АТО. Ігор Кудибин пішов на війну добровольцем влітку 2014 року. Захищав свою країну понад рік, а тепер працює в іноземній ІТ-компанії з офісом у Києві.

Про курси дізнався з соціальних мереж. Згодом зареєструвався і заповнив анкету.

Ігор Кудибин розповів, що потрібно було лише:

знання комп'ютера на користувацькому рівні;

також був блок логічних запитань;

написати мотиваційний лист і перекласти його англійською мовою.

Як відбувається відбір учасників

Відбір учасників здійснюється на конкурсній основі. Аби мотивувати майбутніх слухачів, організатори перевели проєкт у формат гранту, який назвали на честь свого побратима – героя російсько-української війни, Григорія Матяша. Він загинув у бою в Пісках 31 липня 2015 року.



Григорій Матяш / Фото з сайту "Книга пам'яті полеглих за Україну"

Олекса Коба зазначив, що в людини є певна змагальна складова. Також засновники проєкту ввели проміжні етапи між модулями. Тобто, людині потрібно скласти певні екзамени, щоб перейти до наступного рівня.

Проєкт IT BRO – можливість для самореалізації

Загалом за 2 роки існування у проєкті взяли участь 250 ветеранів АТО. 10 – 15 % з них знайшли роботу у сфері ІТ.

Організатори на досягнутому зупинятися не планують. Окрім ІТ BRO, вони курують ще низку соціальних проєктів, тому хочуть автоматизувати курс і розвивати додаткові етапи для підвищення рівня набутих знань. А вже у наступному курсі програмування поєднають теорію з практикою.

На думку засновника проєкту Олекси Коби, в цьому році студентів переорієнтовуватимуть під час їхньої практики в навчанні на конкретні та практичні речі.

Тобто, наприклад вони будуть працювати над сайтом, який розповідатиме про англійську мову. Вони будуть робити велику роботу, практикуватимуться і вчитимуть ще й додатково англійську,

– відзначив він.

Розширити горизонти та дати можливість собі змінити життя навколо. Учасник курсу Ігор переконаний, що такий досвід відкриває дорогу в майбутнє, незалежно від віку чи освіти.

"Це можливість для того, аби себе реалізувати і знайти щось нове. Когось це може зацікавити, а для когось це може бути дуже велика можливість", – розповів Ігор Кудибин.

Групу ветеранів АТО набирають і на наступний курс. Заповнити анкету для участі у проєкті можна до 11 вересня.