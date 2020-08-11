Прем'єр-міністр Південної Кореї Чон Се Гюн оголосив стратегію розвитку в країні технологій мобільного зв'язку наступного покоління – 6G. Протягом п'яти років планується інвестувати близько 170 мільйонів доларів і запустити пілотний проєкт у 2026 році, а в 2028-2030-х роках комерціалізувати 6G.

За розрахунками уряду, з часом швидкість комерційних 6G-мереж перевершить 5G більш ніж у 50 разів і досягне 10 Тб/c. 6G також буде працювати на висоті до 10 км, розповідає Business Korea.

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Розвиток 6G

Першим кроком в освоєнні технологій наступного покоління стане досягнення швидкості в телекомунікаційних мережах в 1 Тб/с, що в 5 разів швидше, ніж мобільне з'єднання через 5G (200 Мб/с). При цьому затримка при підключенні скоротиться до однієї десятої від стандартів 5G – 0,1 мс для бездротових послуг і 5 мс або менше для дротових послуг.

Як тільки вчені та інженери досягнуть цих показників, міністерство науки та технологій Південної Кореї перейде до розгортання пілотного проєкту. Тобто це може статися і раніше ніж у 2026 році. Надалі швидкість 6G має зрости до 10 Тб/с.

Для чого Південній Кореї 6G

Уряд обрав п'ять основних областей для пілотного проєкту:

цифрова охорона здоров'я (віддалена хірургія, біометричне шифрування за допомогою технології квантової криптографії);

імерсивний контент (віддалені зустрічі за допомогою голограми без особистої присутності в реальному часі);

безпілотні автомобілі (літаючі автомобілі);

розумні міста (розумний транспорт без заторів);

розумні фабрики (сенсорне управління процесами в реальному часі).

Про конкретних учасників програми прем'єр нічого не сказав, але збіги говорять самі за себе. Терміни реалізації програми і багато її цілей ідентичні планам компанії Samsung стати лідером у створенні та розгортанні мереж зв'язку шостого покоління. Тижнем раніше південнокорейська компанія повідомила про те, що почала роботи над 6G і планує комерціалізацію нової технології в період між 2028-2030 роками.

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А що інші країни

Інші країни Азії – в першу чергу Китай і Японія – також готуються до 6G, хоча і трохи відстають. У листопаді минулого року у Китаї назвали розробку 6G – головним пріоритетом країни, під це вже виділені значні ресурси. А Японія в особі міністерства внутрішніх справ і комунікацій сформувала дослідницьку групу, яка повинна виробити план поетапного переходу країни на технології 6G до 2030 року.