За повідомленнями корейських засобів масової інформації, в університеті Седжон Південної Кореї група вчених розробила інфрачервону технологію бездротової зарядки для смартфонів та інших портативних пристроїв. Вона працює на великій відстані.

Бездротова зарядка заснована на інфрачервоному промені, який генерується за допомогою напівпровідникових оптичних підсилювачів. Відстань між випромінювачем і смартфоном може сягати декількох метрів. Втрати енергії при цьому мінімальні, повідомляє Mydrivers.

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Що відомо

Новинка може заряджати кілька пристроїв одночасно, використовуючи різні діапазони, а ІЧ-випромінювання не створює перешкод. Як запевняють дослідники, технологія є абсолютно безпечною для здоров'я людини та тварин.

Інших подробиць немає, але заявлено, що нову зарядку готуються впровадити в комерційне використання. У найближчому майбутньому на ринку можуть з○явитись смартфони, здатні працювати з нею.