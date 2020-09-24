На порталі Winfuture з'явилися детальні технічні характеристики нових смартфонів від Google. Тепер можна порівняти смартфон Pixel 4a 5G з більш преміальним Pixel 5, параметри якого стали відомі за день до того.

Більш доступний Pixel 4a 5G виявиться більшим за розмірами від Pixel 5, але його корпус повністю виконаний з полікарбонату, а спереду прикритий склом Gorilla Glass 3. Pixel 5 ж відрізняється рамою з переробленого алюмінію і захистом екрану у вигляді Gorilla Glass 6, повідомляє Winfuture

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Крім того, Pixel 5 отримає ​​сертифікацію захисту від пилюки й вологи IP68. Спереду смартфони схожі між собою, але у Pixel 5 вужча кромка під дисплеєм.



Смартфони відрізняються не лише розміром але й характеристиками / Фото 9to5google

Обидві новинки мають ідентичні чіпсети і оснащуються чіпом безпеки Titan M, однакові й модулі камер. У молодшій моделі немає підтримки бездротової зарядки, зате є роз'єм для навушників.

Технічні характеристики Google Pixel 4a 5G та Pixel 5

Габарити 153,9×74,0×8,2 мм, 168 г 144,7×70,4×8,0 мм, 151 г

Процесор 8-ядерний Qualcomm Snapdragon 765G, 2,4 ГГц, Adreno 620

8-ядерний Qualcomm Snapdragon 765G, 2,4 ГГц, Adreno 620 Пам'ять 6 ГБ оперативна LPDDR4, 128 ГБ внутрішня 8 ГБ оперативна LPDDR4, 128 ГБ внутрішня

Батарея 3885 мАч, швидка зарядка 18 Вт 4080 мАч, швидка зарядка 18 Вт

Дисплей 6,2", 2340×1080, OLED, HDR, Gorilla Glass 3 6,0", 2340×1080, OLED, 90 Гц, HDR, Gorilla Glass 6

Камера 12,2 Мп, f/1,7 (основна) + 16 Мп, f/2,2, (ширококутна) + 8 Мп, f/2,0 (фронтальна)

Зв'язок USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC, вхід для навушників USB 3.1 Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, LTE, 5G, eSIM, NFC,

СистемаAndroid 11

Ціна Google Pixel 4a 5G та Pixel 5

Орієнтовна вартість:

Pixel 4a 5G – 499 євро (16 437 гривень);

Pixel 5 – 629 євро (20 719 гривень).

Офіційна презентація Google Pixel 5, 4a 5G та інших продуктів серії Made by Google пройде 30 вересня в онлайн-форматі .