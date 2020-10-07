6 жовтня на ВДНГ офіційно відкрився перший "Музей науки" у Києві. Це проєкт Малої академії наук України (МАНУ), що має на меті стати місцем, де тисячі українців зроблять перші кроки у знайомстві з наукою.

Євген Кудрявець, заступник директора МАНУ з міжнародних зв’язків, відвідав 96 музеїв науки по всьому світу. Ми попросили його розповісти про п’ять найцікавіших, у тому числі й про наш.

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Центр науки в Онтаріо – Ontario Science Center

Де знаходиться: в Торонто.

Вартість квитка: 17 доларів.

Кількість експонатів: 850.

Кількість відвідувачів: 1 мільйон на рік.

Центр науки в Онтаріо – один із найстаріших та найвідоміших наукових музеїв. Відкрився у 1969 році, і з того часу його відвідали понад 50 мільйонів людей. Саме в нього найбільший досвід роботи з інтерактивними експонатами і навіть є своє виробництво. Зона "Дивна матерія" приїхала в наш "Музей науки" в Києві саме звідти.

Ontario Science Center уважно стежить за трендами в науці та освіті, реагує на зміни в зацікавленнях дітей. Їхня експозиція повністю оновлюється кожні 5 років. Центр крутий тим, що там цікаво дітям різного віку. А освітні програми є навіть для студентів.

Найцікавіші експонати

Зовсім маленьких дітей зазвичай водять у спеціальні дитячі музеї (про один із таких я розповім). Але в Ontario Science Center є приголомшлива зона для малюків.

Там працюють професійні аніматори-інтерпретатори, які стають для маленьких відвідувачів друзями й провідниками. З їхньої легкої руки навіть дорослі перетворюються тут на дітей і разом із ними досліджують експонати. Кожен відчуває себе унікальним, вільним і класним.

Все влаштовано у формі гри. Наприклад, є гра на кшталт Memory з фотографіями дітей, обрисами різних тварин, машин і символів. Потрібно знайти два однакові зображення. В ній діти вчаться розрізняти форми, впізнавати силуети й асоціювати їх з предметами.



Гра Memory з фотографіями дітей

Для старших дітей там теж клондайк цікавих експонатів.

Наприклад, цей об’єкт показує силу інженерного планування на простому прикладі – маршруті для кульки. Ти запускаєш кульку, а вона прокочується по рейках, запускаючи на своєму шляху різні механізми. Це дійство заворожує.



Механізм для демонстрації інженерного планування

За допомогою ще одного експонату можна створити анімований ролик. Із фігурок на столі потрібно сформувати сюжет і кожне нове положення сфотографувати. З цієї покадрової зйомки комп’ютер збирає ролик, який одразу можна подивитися. Залипають і діти, і дорослі.



Платформа для stop motion анімації

Головна цінність музею

Основне завдання таких музеїв – популяризувати науку. Не просто говорити, що наука це важливо. А показати, що це весело, цікаво, тут купа можливостей, і в науці можна самореалізуватися.

До Центру науки в Онтаріо приходять відвідувачі трьох поколінь. Батьки й бабусі приводять дітей та онуків, бо пам’ятають, яке враження справив на них самих цей музей 20, 30, 40 років тому. Це повністю змінює ставлення і формує культуру, в якій наука справді становить велику цінність.

Музей математики в Нью-Йорку

Де знаходиться: в окрузі Манхеттен.

Вартість квитка: 18 доларів.

Кількість експонатів: 60.

Кількість відвідувачів: 1,5 мільйона з 2012 року.

Якщо ви думаєте, що там нудно, ось цікавий факт: черги в Музей математики довші, ніж у Музей сексу на сусідній вулиці.

Тут не потрібно розв’язувати задачі. Музей прагне показати, що математика – це не тільки рівняння з підручника, вона тебе оточує. Все, що ми бачимо – будівлі, дороги, меблі, гаджети, – створено за математичними формулами.

Музей математики (MoMath) відкрився в 2012 році. Його візитна картка – велосипед на квадратних колесах. Такий буде і в нашому "Музеї науки" на ВДНГ, приїхав він саме з MoMath.



Засновник Amazon Джефф Безос випробовує велосипед з квадратними колесами в MoMath

Найцікавіші експонати

Це "Доріжка Галілея". Тут діти запускають кульки і змагаються – чия фінішує першою. Керувати можна лише траєкторією руху – міняти висоту елементів доріжки. Довжина самих треків однакова, але залежно від траєкторії кульки котяться з різною швидкістю. Потрібно побудувати маршрут так, щоб кулька прийшла першою. Комп’ютер збоку показує швидкість і визначає переможця.



Експонат "Доріжка Галілея"

Цей експонат показує життя формули. Кожна фігура побудована за формулою. Ти можеш змінювати умови (зводити змінні в ступінь, змінювати мінус на плюс), а на екрані бачити, як це впливає на фігуру. Дитина розуміє, що ці дивні рівняння з іксом та ігреком насправді є формулами предметів навколо нас.



Експонат, що демонструє життя формули

На цьому столі можна зібрати будь-яку фігуру. Але якщо пустити її крутитися по столу, виявиться, що вона рухається по передбаченій траєкторії. Коли запускаєш фігуру, здається неможливим, що вона прокотиться по намальованих лініях. Відвідувачі очам не вірять і крутять фігури знову й знову.



Стіл для створення фігур

Головна цінність музею

Музей математики пояснює складні явища на прикладі простих об’єктів. З кожним із них можна взаємодіяти. І в цій грі дитина бачить, як, змінюючи формулу, вона впливає на навколишні предмети. Це демонструє суть математики.

MoMath став хабом популяризації математики в суспільстві. У нього є виїзні виставки, освітні розсилки й заняття. Ким би ти не захотів стати – відеоблогером, співаком, архітектором або лікарем – ти розумієш, що математика знадобиться у будь-якій справі.

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Музей науки в Буенос-Айресі "Не чіпати заборонено"

Де знаходиться: в Буенос-Айресі.

Вартість квитка: 5,5 долара.

Кількість експонатів: 168.

Кількість відвідувачів: понад 75 000 на рік.

Ми звикли бачити в музеях застереження "торкатися заборонено" або "експонати не чіпати". Музей науки в Буенос-Айресі перетворив це на жарт і обрав собі назву "Не чіпати заборонено" (Museo Prohibido No Tocar), яка втілює головну ідею установи: знайомитися з наукою необхідно на дотик.

Музей працює з 1988 року і дуже схожий на наш "Музей науки" у Києві – теж невеликий, відкрився за підтримки ЮНЕСКО і також у ревіталізованому просторі.

Найцікавіші експонати

Оптичні ілюзії в дії. У барабани, що обертаються навколо своєї осі, помістили різноманітні зображення. Вони статичні, але якщо їх покрутити, виникає оптична ілюзія. На інформаційній табличці пояснюють, що саме відбувається і чому картинка в динаміці так несподівано змінюється.



Експонати з оптичними ілюзіями

У зоні води є акваріум, де можна створювати хвилі різної сили. Тут наочно продемонстровано, як хвиля трансформується при наближенні до берега. Коли дитина буде плескатися в морі, ця картинка нагадає, як усе працює.



Тут можна дізнатися про природу хвиль

Еліптичний більярд – як ви не вдарили по кулі, вона завжди повернеться в один із фокусів еліпса. Містика? Математика!



Дві точки на площині еліпса – його фокуси.

Головна цінність музею

Музей розташований в одній будівлі з центром мистецтв. Таке сусідство лише підсилює обидві установи: до музею часто запрошують мистецтвознавців, художників, архітекторів розповісти про їхню роботу.

Це єдиний значущий музей науки в Аргентині, але в нього є проєкт мандрівної виставки: інтерактивні експонати привозять до найвіддаленіших міст і селищ. Завдяки цьому про музей науки знають по всій країні.

Дитячий музей науки в Чикаго – Chicago children's museum

Де знаходиться: військово-морський пірс на озері Мічиган.

Вартість квитка: 14 доларів.

Кількість експонатів: 240.

Кількість відвідувачів: 400 000 на рік.

Дитячий музей науки – одне з найпопулярніших місць у Чикаго. Він відкрився в 1982 році в коридорах Чиказької публічної бібліотеки. Після безлічі переїздів музей у 1995 році знайшов постійну домівку у відреставрованому будинку військово-морського пірсу.

На відміну від інших музеїв нашої добірки цей орієнтований на наймолодших відвідувачів. Він розрахований на те, що діти приходять туди з батьками. А от без дитини потрапити до музею не вийде.

Всі експонати музею є ніби ілюстрацією відповідей на питання: "Чим нам подобалося займатися в дитинстві? Що нас захоплювало?" Програма побудована навколо ігор з водою, піском, конструкторами, коробками – всього того, що діти обожнюють. При цьому експозиція сповнена освітнього змісту.

Головні принципи музею: творчість, дослідження й відкриття через гру разом із батьками.

Найцікавіші експонати

Улюблений атракціон у музеї – експедиція до Сахари на розкопки залишків динозаврів. Програма імітує справжню експедицію палеонтолога Пола Серено, під час якої він відкрив новий рід динозаврів. На спеціальній машині дітей привозять до пустелі – величезної пісочниці. Там вони видобувають з-під товщі піску скам’янілі рештки. У маленьких палеонтологів є список того, що можна знайти, і завдання. Під час гри діти дізнаються, як виглядали кістки прадавніх тварин, і вчаться їх розрізняти.



"Пустеля Сахара" у Дитячому музеї Чикаго / фото: сайт музею

У музеї є "Місто дітей", де можна сходити на ринок за покупками, поміняти шини на СТО, помити автівку, попрацювати водієм автобуса. Все це в безпечному для дітей середовищі. Імітація суспільного життя допомагає дітям дізнатися, як працює інфраструктура міста, і навчитися розв’язувати буденні завдання.



СТО для дітей / фото: сайт музею

Також у музеї чудова водна зона. Тут можна осягнути різні процеси, які відбуваються за участі води: як працюють помпи, дамби, фонтани, коловороти тощо.



Дітям видають плащі на час водних досліджень / фото: сайт музею

Головна цінність музею

Музей не має рівних за концентрацією фану для дітей. Увесь простір підтримує зацікавленість дитини – навіть перехід між залами облаштований як канатний атракціон. А допитлива дитина завжди відкрита до пізнання нового. У такий музей діти хочуть повертатися знову й знову.

Інтерактивний простір "Музей науки" в Києві

Де знаходиться: ВДНГ, павільйон "Наука"

Вартість квитка: 100 гривень ($3,5).

Кількість експонатів: 120.

"Музей науки" в Києві відкриється зовсім скоро – 24 вересня. З перших днів він входитиме до складу Міжнародної асоціації науково-технологічних центрів (ASTC). Завдяки співпраці Малої академії наук України з ASTC в музеї з’явилися експонати з США, Канади, Великобританії, Швеції та Польщі.

Музей повністю інтерактивний – з усіма експонатами можна взаємодіяти. Наприклад у зоні "Дивні матерії", про яку я згадував, з експонатами можна робити що завгодно: торкатися, рухати, тиснути й бити. І навіть перевіряти на міцність скло, жбурляючи в нього кулю для боулінгу.

"Музей науки" розташувався в ревіталізованому павільйоні "Наука". Будівлю відновлювали з турботою про архітектурну спадщину: зберегли мармур, сходи, а величезну скляну стелю наділили новою функцією. Тепер вона не лише архітектурна прикраса, а й повноцінний експонат площею 400 кв.м.

Найцікавіші експонати

У нас теж є велосипед з квадратними колесами. Таких усього чотири на весь світ: у Нью-Йорку, Сінгапурі, Ріо-де-Жанейро і тепер у Києві. Рух цього велосипеда можливий завдяки точному математичному розрахунку. А покататися на ньому зможуть як діти, так і дорослі.



Велосипед з квадратними колесами, як у музеї Нью-Йорка

У зоні акустики можна побачити свій голос і трансформувати його. Тут відвідувачі зможуть почути шепіт співрозмовника на великій відстані завдяки акустичним дзеркалам. А також дізнаються, як мозок аналізує звуки і як працюють музичні інструменти.



Експонад дозволить дізнатися про природу акустики

3D-модель людського тіла дозволить відвідувачам краще розібратися в анатомії. Стіл із зображенням – інтерактивний. Можна вибрати орган, який цікавить, і розглянути його в деталях.



3D-модель людського тіла

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Головна цінність музею

"Музей науки" розповідає дітям про можливості, з якими вони зазвичай себе не асоціюють. Більшість дітей хочуть стати блогерами, співаками, акторами або ведучими, бо їм легко уявити себе в цій ролі, адже вони бачать цих людей щодня. З наукою інакше: діти не розуміють, чим займаються науковці, і не бачать себе в цій галузі. Музей є центром знайомства з наукою: він показує, як відкриття, формули і фундаментальні дослідження пов’язані з повсякденним життям.

Для МАНУ "Музей науки" – частина екосистеми. Тут діти можуть почати регулярні заняття на додаток до шкільної програми. Ті, хто захоче піти далі, зможуть долучитися до різних проєктів Малої академії наук. У нас їх чекають лабораторії, літні школи винахідників і стартаперів, олімпіади та міжнародні змагання. Завдяки міжнародному партнерству дитина може потрапити до CERN або NASA, пройти стажування в найбільших наукових центрах світу.

Все це може початися з одного відвідування "Музею науки".