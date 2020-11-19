Вперше за багато років додаток для занять спортом і відстеження здоров'я Google Fit отримає масштабне оновлення. Компанія анонсувала новий головний екран програми і розширені функціональні можливості.

Раніше на головному екрані Google Fit відображались базові дані про активність користувача: кількість пройдених кроків і пульс. Сьогодні ж пристрої мають більш широкий спектр функцій ніж було раніше. Тепер в додатку можна швидко і зручно дізнатися дані про частоту серцевих скорочень, вагу і артеріальний тиск. Раніше цю інформацію потрібно було шукати в інших розділах, пише androidauthority.

Цікаво Western Digital і Microsoft будуть розвивати системи зберігання даних на ДНК

Що відомо

Ще одне нововведення – розширене відстеження сну. Раніше Google Fit надавав досить поверхневу інформацію в цьому плані. Після того, як оновлення отримають всі користувачі, у них буде можливість бачити час сну, а також відстежувати всі його фази (легку, глибоку і REM-фазу). Додаток буде складати коефіцієнт ефективності сну і надавати графік пульсу під час сну.



Google Fit отримає велике оновлення / Фото Google

Користувачі розумних годинників на базі Wear OS отримають більш зручний доступ до останніх тренувань. Це дозволить в один клік перейти до того виду спорту, яким ви найчастіше займаєтеся.

Під час заняття спортом додаток на Wear OS буде надавати користувачеві більше інформації на одному екрані. На продемонстрованому Google зображенні видно дистанцію, тривалість і темп занять на одному екрані. Область кола буде сповіщати про те, наскільки близько ви наблизилися до виконання заданої мети. Також в додатку тепер буде можливість швидко перейти до дихального сеансу, щоб заспокоїтися і зменшити частоту пульсу.

Google Fit на годинниках з Wear OS

Оновлення стане доступним у всіх користувачів протягом декількох днів.

Google Fit є стандартним додатком для збору інформації про здоров'я на Android-смартфонах і годиннику з Wear OS. Однак раніше воно мало досить посередні можливості, через що нерідко піддавалося критиці.