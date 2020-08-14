Без гучних анонсів і презентацій соціальна мережа Facebook запустила власний платіжний сервіс на українському ринку. Він дасть можливість українцям оплачувати покупки в екосистемі Facebook, яка також включає в себе сервіси і додатки Instagram, Messenger і WhatsApp.

Як повідомляє 24 канал, Facebook Pay дозволяє відправляти гроші іншим користувачам, купувати ігри та внутрішньоігровий контент, квитки на різні заходи, робити пожертвування, купувати й продавати речі в інтегрованому магазині та групах, а також просувати свої товари або компанію за допомогою реклами на Facebook.

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Як працює Facebook Pay

Для здійснення платежів у Facebook Pay необхідно прив'язати банківську карту (Mastercard, Visa) або електронний гаманець PayPal (в Україні не працює) до свого облікового запису. У користувачів є можливість переглядати історію платежів та обирати валюту. Платежі здійснюють в доларах за курсом банку.



В Україні запрацював Facebook Pay

Наразі сервіс доступний лише в десктопній версії. Зараз через Facebook Pay можна зробити пожертвування через вбудований механізм збору грошей на Facebook, а також купити віртуальну валюту Facebook Stars, за допомогою якої можна буде підтримати блогерів.

Чи буде соціальна мережа брати комісію при оплаті покупок, не повідомляється. Також невідомо які саме опції платежів і коли стануть доступні українським користувачам Instagram, Messenger і WhatsApp. У самій компанії поки не прокоментували запуск сервісу в Україні.