Компанія Google продовжує розвивати фірмовий магазин додатків для Android, змінюючи його дизайн і додаючи різні функції. Нова експериментальна опція дає користувачам Google Play можливість швидше визначитися з вибором додатка, порівнюючи його ключові параметри з рішеннями інших розробників.

У тестовій версії збірки 22.4.28 Google Play інсайдери виявили новий пункт під назвою Compare apps ("Порівняти додатки") – він знаходиться внизу списку рекомендацій магазину. Як повідомляє Android Insider функція поки доступна тільки для декількох популярних медіаплеєрів.

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Як це працює

Ознайомитися з роботою нововведення можна саме на прикладі цих додатків. Після натискання відповідної кнопки на екрані з'явиться порівняльна таблиця з описом різних критеріїв додатків одного типу.

Зокрема, при аналізі плеєрів розглядаються простота їх використання і підтримка характерних функцій: наприклад, можливість автономного відтворення й стрімінгу, а також список відтворюваних форматів. Крім того, можна побачити оцінки та кількість завантажень для кожної програми.

Дата запровадженян функції

Коли нова функція з'явиться у стабільній версії Google Play, поки невідомо. Можливо функцію спершу запровадять для найбільш популярних серед користувачів додатків, а згодом вона стане доступною і для інших програм.