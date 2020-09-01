В інтернеті давно ходять чутки про те, що майбутня PlayStation 5 буде підтримувати ігри з консолей Sony всіх попередніх поколінь. Однак це надто ідеально, щоб бути правдою. На жаль, про цю мрію, схоже, можна забути.

Користувачі знайшли на сторінці технічної підтримки Ubisoft інформацію про функції зворотної сумісності PlayStation 5, поідомляє Game Informer.

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Які ігри працюватимуть на PlayStation 5

Як з'ясувалося, консоль зможе запускати тільки ігри, створені безпосередньо для неї самої, і для попередньої системи – PlayStation 4. Запускати тайтли PS1, PS2 і PS3 приставка Sony нового покоління все-таки не зможе.

PS5 is not backwards compatible with PS3/PS2/PS1 games, according to a Ubisoft supprot page https://t.co/j1wTcAApZ3 pic.twitter.com/hnbpndATPi — Wario64 (@Wario64) August 31, 2020

Але є і хороша новина. Відповідно до знайдених на сайті Ubisoft даних, користувачі PlayStation 5 зможуть зіграти по мережі з власниками PS4. Звичайно, це не замінить зворотну сумісність з іграми попередніх поколінь, але теж непогано.

Коли з'явиться PlayStation 5

Нагадаємо, що точної дати релізу у консолі PlayStation 5 поки немає. Достеменно відомо лише те, що приставка вийде на ринок в період осінньо-зимових свят 2020 року. Втім, інсайдери впевнені, що прем'єра відбудеться вже в листопаді. В цей же час стартує продаж Xbox Series X. Передбачається, що обійдеться будь-яка з цих систем приблизно в районі 15 000 гривень.