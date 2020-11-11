Геймери були здивовані чималими розмірами PlayStation 5. На тлі лаконічної консолі конкурента приставка Sony виглядає справді громадною. Втім, старший арт-директор PlayStation запевняє, що на перших концептах пристрій був ще більшим.

Якою повинна була бути PlayStation 5

Юджин Морісава дав інтерв'ю виданню Washingtonpost, в якому поділився цікавою внутрішньою інформацією.

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"Я знав, що пристрій має вийти більшим, тому що він набагато потужніший. І я знав, скільки приблизно місця потрібно, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря. Коли я почав малювати концепт, приставка була ще більшою, тому що я не знав, що хочуть зробити інженери. І цікаво, що саме інженери й сказали мені: консоль вийшла занадто величезною. Так що мені довелося її зменшити. Зараз у неї ідеальні розміри", – розповів Морісава.

Крім того, арт-директор Sony сказав, що він радий, що консоль в народі порівнюють з побутовою технікою. Дизайнер вважає, що це дуже добре.

Коли продумуєш дизайн, потрібно робити його комфортним. Щоб предмет виглядав, наприклад, як рослина, тварина або інший знайомий образ. Я думаю, що такі речі набагато приємніші і зручніші, ніж щось дивне і досі небачене,

– поділився Морісава.

Нагадаємо, що PlayStation 5 надійде у продаж 19 листопада. До слова, конкурентна Xbox Series X/S вже з'явилася в магазинах.