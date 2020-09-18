Після звісток про підвищення цінників на ексклюзиви PlayStation 5 багато хто злякався: якщо перевести 80 євро в українську валюту, вийдуть солідна сума. Не всі в Україні готові платити такі гроші за гру. Однак Sony, мабуть, теж це розуміє: компанія оголосила регіональні цінники на ексклюзиви. Вони трохи вищі від минулого покоління, але лякають куди менше.

PlayStation повідомила 24 каналу, що ексклюзиви Sony коштуватимуть від 1 699 гривень до 2 999 гривень. Цікаво Play Station 5 отримала офіційну ціну та старт продажів в Україні Ціни на відомі ігри Demon's Souls – 2 299 гривень;

Destruction AllStars – 2 299 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales – 1 999 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition – 2 299 гривень;

Sackboy A Big Adventure – 1 699 гривень. Вартість аксесуарів для PlayStation 5 в Україні Бездротовий контролер DualSense – 2 099 гривень;

Гарнітура PULSE 3D з підтримкою 3D-звуку і двома шумопригнічувальними мікрофонами – 2 999 гривень;

HD камера з двома об'єктивами 1080p, призначена для запису геймерів та їхніх епічних ігрових моментів – 1 799 гривень;

Media Remote (пульт управления) для зручної навігації по фільмах і стрімінговим сервісам – 899 гривень;

Зарядна станція для зручної зарядки двох бездротових геймпадів DualSense – 899 гривень. Продажі PS5 в Україні розпочинаються 19 листопада 2020 року. Консолі будуть продаватися за 12 999 гривень (версія All Digital) і за 15 999 гривень (варіант без приводу).