Ну що ж, цей день настав, 19 листопада в Україні розпочалися офіційні продажі приставки нового покоління PlayStation 5. Попри все, купити пристрій у рітейлерів з полички не вийде – приставок у вільному продажі немає.

Річ у тім, що через шалений попит на PlayStation 5 в Україні перша партія консолей нового покоління була розпродана ще до старту. Схоже, що 19 листопада нову PlayStation 5 побачать навіть не всі клієнти магазинів, які оформили попереднє замовлення, повідомляє 24 канал.

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Ми зателефонували до магазинів, які займаються продажем нової консолі від Sony , щоб дізнатися, чи можна її купити сьогодні або найближчим часом.

Фокстрот

Зараз консоль отримати немає змоги. Поставка очікується на 23 листопада, після цього консоль видаватиметься у порядку живої черги усім хто оформив попереднє замовлення. Всі консолі, які залишаться будуть передані у магазини, однак, коли це станеться, невідомо.

Comfy

Товару в наявності немає. Можна оформите лише попереднє замовлення або очікувати на надходження консолі. Точної інформації, коли консоль з'явиться у магазинах немає.

Citrus

Наразі консолі PlayStation 5 у вільному продажі немає. Можна оформити замовлення та очікувати на надходження. Нові консолі повинні з'явитися у першій половині грудня.

Allo

Зараз купити консоль немає змоги. Перша партія надходження буде розподілена між клієнтами, які оформили попереднє замовлення на PlayStation 5. Коли консоль з'явиться у вільному продажі невідомо.

До теми PlayStation 5: ціна в Україні зросла ще до офіційного старту продажів

Ціна PlayStation 5 в Україні

Офіційна вартість на PlayStation 5 Digital Edition в Україні склала 13 499 гривень, а за PlayStation 5 з дисководом доведеться викласти 16 799 гривень.

У комплекті з новою приставкою користувачі отримають безкоштовно гру Astro's Playroom. Крім того можна придбати кілька нових ігор для PS5, це Spider Man: Miles Morales і довгоочікуваний римейк Demon Souls.