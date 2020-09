Компанія Sony вирішила порадувати геймерів щедрою акцією у цифровому сервісі PS Store. Прямо зараз в ньому проходить великий розпродаж "Справжні лідери", в рамках якого безліч ігор скинуло від базової вартості до 93%. Серед них є і недавні хіти на кшталт The Last of Us Part II.

Творіння Naughty Dog подешевшало вперше: базове видання драми віддають за 1 599 гривень замість звичних 1 899 гривень, а розширене – за 1 899 гривень замість 2 199 гривень. Не пропустіть Ubisoft віддає першу The Division безкоштовно і назавжди Ось кілька інших цікавих пропозицій акції: Assassin's Creed Odyssey Season Pass – 699 гривень (50%)

Battlefield V – 480 гривень (70%)

Borderlands 3 SDE – 1 449 гривень (50%)

God of War – 324 гривні (50%)

Grand Theft Auto V POE – 503 гривні (58%)

Days Gone – 608 гривень (71%)

Death Stranding – 816 гривень (57%)

FIFA 20 – 153 гривні (93%)

Need for Speed ​​HEAT Deluxe – 1 079 гривень (55%)

Red Dead Redemption II: Special Edition – 874 гривні (65%)

Uncharted 4: A Thief's End – 324 гривні (50%) Ознайомитися з повним списком уцінених тайтлів можна на спеціальній сторінці розпродажу або в блозі PlayStation. Щедра акція триватиме рівно два тижні і завершиться в середу, 16 вересня, о 23:59 за київським часом.