Нестачі в щедрих акціях від сервісів цифрової дистрибуції ігор поки не спостерігається, проте в кожному з них раз на рік проходить по-справжньому масовий літній розпродаж. В рамках таких акцій знижки отримують сотні тайтлів. Зовсім скоро один такий стартує в магазині PlayStation. Компанія Sony вже розкрила точну дату його проведення в поштовій розсилці.

Як повідомляє 24 канал, літній розпродаж Sony в PS Store почнеться завтра, 22 липня. В цей день безліч доступних на майданчику ігр скине від первісної вартості до 60%.

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Які ігри отримають знижки

Кількість тайтлів, та конкретні ігри які братимуть участь в акції, поки не повідомляється. Але швидше за все, знижки отримають сотні пропозицій. Також невідомо, як довго триватиме розпродаж.

Як тільки розпродаж розпочнеться, інформація про всі ігри та ціни з'явиться на головній сторінці цифрового магазину PS Store.

До речі, старт літнього розпродажу в PS Store відбудеться за день до закінчення іншиої масштабної акції – "Липневих знижок". Нагадаємо, що в рамках цього щедрого заходу сотні ігор для консолі PlayStation 4 продаються за зниженою вартістю.