Шалені знижки в PlayStation Store: ціни впали до 80% – перелік ігор
В онлайн-магазині PlayStation Store стартував щедрий розпродаж. Знижки на деякі ігри сягають 80%, загалом віддають понад три сотні ігор та комплектів за зниженою ціною. Акція триватиме протягом двох тижнів.
24 канал повідомляє, що період високих знижок в магазині триватиме 2 тижні і закінчиться 9 липня. Тож у вас є достатньо часу, щоб вибрати з чималого переліку тайтлів.
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Знижки в PlayStation Store
Ми підготували для вас перелік найцікавіших пропозицій, на які точно варто звернути увагу, якщо ви ще немаєте цих ігор у своїй бібліотеці.
- Найцікавіші пропозиції:
- Tekken 7 (Rematch Edition) – 483 грн (знижка 78%)
- The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY Edition) – 404 грн (знижка 70%)
- Red Dead Redemption 2 (Special Edition) – 874 грн (знижка 65%)
- Control – 649 грн (знижка 63%)
- Battlefield V (Year 2 Edition) – 799 грн (знижка 60%)
- Skyrim (Special Edition) + Fallout 4 (GOTY) – 879 грн (знижка 60%)
- The Evil Within 2 – 479 грн (знижка 60%)
- Terminator: Resistance – 499 грн (знижка 58%)
- Darksiders 2 – 324 грн (знижка 50%)
- Sonic Team Racing – 649 грн (знижка 45%)
- Frostpunk: Console Edition – 569 грн (знижка 40%)
- Outer Wilds – 519 грн (знижка 34%)
- Dead Cells – 559 грн (знижка 30%)
- Yakuza 5 Remastered – 503 грн (знижка 28%)
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З повним переліком пропозицій та бандлів можна ознайомитися за цим посиланням. Крім того в магазині тривають знижки на ремастер версії ретро-ігорзі знижкою до 70% можна придбати легендарні Shadow of the Colossus, Metro Redux, Resident Evil 2 та інші тайтли. Ці знижки триватимуть до 2 липня.