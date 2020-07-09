Магазин PlayStation продовжує радувати користувачів PlayStation 4 щедрими знижками на головні хіти консолі. Учасниками нового розпродажу "Липневі знижки" стали Marvel's Spider-Man, God of War і ще 260 тайтлів.

Акція не приурочена до конкретної дати, тому ігри не відносяться до будь-якої тематичної добірці. Як зазначає 24 канал, крім самих тайтлів, користувачі можуть придбати DLC і повні видання з додатковим контентом – все за зниженими цінами.

Не пропустіть Час ігор по мережі: PlayStation запустила ще однин масштабний розпродаж

Які ігри роздають зі знижками

Ось кілька цікавих пропозицій акції:

Marvel's Spider-Man – 549,50 гривень, знижка 50%

God of War – 411,75 гривень, знижка 25%

No Man's Sky – 599,50 гривень, знижка 50%

Assassin's Creed Odyssey – 649 гривень, знижка 65%

Assassin's Creed IV Black Flag – 194,70 гривень, знижка 70%

Just Cause 4 (Повне видання) – 559,72 гривні, знижка 72%

Devil May Cry 5 Deluxe Edition – 749,50 гривень, знижка 70%

Man of Medan – 474,50 гривень.

Monster Hunter World: Iceborne (Розширене видання) – 1199,40 гривень, знижка 40%

MediEvil – 399,50 гривень, знижка 50%

Star Wars Jedi: Fallen Order – 1343 гривні, знижка 44%

Dark Souls III Deluxe Edition – 499 гривень, знижка 75%

Resident Evil 7 – 324,50 гривень, знижка 50%

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy + Spyro Reignited Trilogy + Crash Team Racing Nitro-Fueled – 999,50 гривень, знижка 50%

Акція завершиться 23 липня о 2:59 за київським часом. Всі ігри, які доступні зі знижками в рамках цієї акції доступні тут. До 16 липня користувачі PS4 можуть вигідно придбати Battlefield V, Need for Speed ​​Payback і ряд інших тайтлів.