Компанія Microsoft розробила власну апаратну систему безпеки під назвою Pluton. Подібно рішенням інших вендорів, вона призначена для захисту комп'ютера від зовнішніх загроз, але має і важливу конструктивну відмінність.

Головна відмінність полягає у тому, що новинка буде інтегрована безпосередньо у процесор пристрою, в той час як схожі чіпи інших виробників є окремими мікросхемами, повідомляє Gizchina.

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Про чіп Pluton

Чіп Microsoft Pluton призначений для захисту ПК як при безпосередньому доступі зловмисника до пристрою, так і при віддаленій атаці з використанням вразливостей на кшталт гучних Meltdown і Spectre. Розробники наголошують, що процесор безпеки ізольований від решти системи і захищений від атак на базі методу спекулятивного виконання.

Підтримка фірмової технології Secure Hardware Cryptography Key зберігає ключі безпеки навіть від самої прошивки Pluton, забезпечуючи високий рівень захисту. Оновлення мікропрограм нового чіпа буде інтегровано зі службою Windows Update, виключаючи скачування стороннього коду з небезпечних джерел.

Ця технологія захисту від мікросхеми до хмари, вперше реалізована в Xbox і Azure Sphere, принесе ще більше поліпшень безпеки для майбутніх ПК з Windows і стане сигналом про початок шляху з екосистемою і OEM-партнерами,

– заявляє Microsoft.

Чіп безпеки Pluton з'явиться у майбутніх процесорах компаній AMD, Intel і Qualcomm, з якими Microsoft зараз активно співпрацює у цьому напрямку.