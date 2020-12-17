Мийний пилосос – універсальний інструмент для прибирання квартири або будинку. З його допомогою можна швидко прибрати пил, вимити підлогу та інші поверхні від килимів до оббивки м’яких меблів. Розбираємося, у чому ж переваги мийного пилососа.

Як працює мийний пилосос

Для початку розберімося, як працює звичайний мішковий пилосос. Принцип його роботи нескладний: під час роботи мотору в пристрої створюється тяга. Завдяки цьому пилосос засмоктує у мішок через трубу все, що попадається йому на шляху.

Щітка підіймає частинки сміття з поверхні. Повітря після мішка проходить через систему фільтрів і лише після цього виходить назовні крізь спеціальний отвір.

З мийним пилососом все дещо складніше. По трубі зі щіткою йде трубка з водою. У воду додають спеціальний мийний засіб для килимів – суміш розбризкується по фронту щітки, розмочує бруд, а трубка пилососа засмоктує брудну воду. Далі можливі кілька варіантів: або брудна вода у такому вигляді й залишається в приймальному резервуарі пилососа, або фільтрується і використовується для миття повторно.

Фільтри повітря при цьому нікуди не діваються – навпаки у мийних пилососах система фільтрації складніша, адже потрібно затримувати не лише пил, але й воду.

Переваги мийного пилососа

Головна відмінність мийного пилососа полягає в тому, що він багатофункціональний. Це справді універсальний пристрій для прибирання, який приємно здивує своїми можливостями і кінцевим ефектом.

Мийний пилосос дозволяє провести прибирання "в один прохід". Зазвичай прибирання однієї кімнати займає чимало часу, але це якщо на підлозі немає килимів, адже їх доведеться вибивати, іноді прати. А килимове покриття й зовсім доведеться чистити з мийним засобом і водою на місці. М'які меблі теж час від часу потребують вологого чищення, інакше надовго оббивки не вистачить.

Мийний пилосос заощадить ваші сили та час. Крім того, якість кінцевого результату незрівнянно краща. По суті, маючи всього один пристрій, ви зможете прибрати практично будь-які поверхні швидко та зручно.

Такий пилосос легко впорається з очищенням таких поверхонь, як:

килими з різним ворсом;

паркет;

ламінат;

лінолеум

плитка;

скло;

жалюзі.

Вологе прибирання паркету та ламінату може здійснюватися з малою кількістю води і обов’язково без використання побутової хімії.

Вам більше не потрібно зберігати додаткові інструменти для прибирання: швабри, віники, губки й ганчірки – все це залишиться у минулому.

На користь купівлі мийної моделі свідчить і те, що власник такого пилососа може проводити як класичне сухе, так і вологе прибирання, мити вікна й підвіконня, зібрати розлиту воду. Крім цього, мийні пилососи працюють з аквафільтром, наповнюючи квартиру свіжим та очищеним повітрям.

Обслуговування мийного пилососа та аксесуари

Як правило, мийним пилососам приписують два головні мінуси: габарити та складність у використанні. Однак це не стосується компактних та зручних у користуванні мийних пилососів Bosсh.

Всі пилососи Serie | 4 обладнані великим контейнером для води об’ємом 5 л, який легко чистити. Також вони мають НЕРА-фільтр для очищення відпрацьованого повітря, який можна мити.

Крім того, у комплекті ви знайдете універсальну щітку підлога/килим з сепаратором дрібних предметів та додаткові щітки, насадки для прибирання на різних видах покриття та для їх миття, а залежно від моделі – турбощітку для ефективного очищення килимів.

Щодо турбощітки, то вона легко збирає шерсть, волосся та інші волокна, а тому особливо стане у пригоді власникам домашніх тварин.

Як бачите, мийний пилосос має чимало аксесуарів, однак кожен з них має своє призначення і краще виконує ту роботу, для якої він задуманий. Наприклад, щітка для чищення килимів та підлоги допоможе легко та швидко прибрати на м’яких підлогових покриттях, а зручний відсік для дрібних речей не дозволить втратити прикраси чи інші дрібні предмети, які могли впасти на підлогу.

Важливо зазначити, що всі аксесуари також легко знімаються та очищуються.

До речі, підібрати модель пилососа, яка буде підходити саме вам, ви зможете прямо на сайті, давши відповідь на кілька простих запитань, що дуже зручно.