Популярний додаток для знайомств Tinder додав нову функцію. Це послуга відеодзвінків Face to Face. Щоправда, перед початком спілкування віч-на-віч обидва співрозмовники мають дати згоду на дзвінок.

Також перед відеодзвінком користувач має погодитись із низкою правил, зокрема щодо відсутності сексуального контенту, передає видання The Verge.

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Як працює функція

У верхньому правому куті чату можна побачити кнопку відеодзвінка. Потрібно її натиснути, тоді інший співрозмовник отримує запит, який може підтвердити або відхилити.

Перед початком відеодзвінка, обидва співрозмовники повинні погодитися з правилами Tinder. Серед них, не показувати оголені частини тіла чи інший «сексуальний контент», а також утриматися від ненависницьких висловлювань, насильства тощо.

Якщо користувач порушує котрийсь із правил, то це можна повідомити службу підтримки Tinder.

Де працює функція

Наразі послуга Face to Face перебуває на стадії тестування. Вона доступна у 13 країнах, зокрема у США, Бразилії, Австралії, Іспанії, Франції, Італії та інших.

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Наразі Tinder хоче оцінити роботу технічної частини і навантаження на сервери. Після успішного тестування Face to Face стане доступною для усіх користувачів.