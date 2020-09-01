День знань, 1 вересня, – це особливе свято. І не лише для школярів, а й для вчителів та батьків. Пам'ятає про це й пошуковик Google, який із нагоди початку нового навчального року привітав українців новим яскравим дудлом.

У цей день – 1 вересня – зазвичай лунають привітання та теплі слова. Google свої привітання оформив у картинку із зображенням предметів, без яких життя школяра важко й уявити.

Нагадаємо, на 24 серпня Google привітав Україну з Днем Незалежності квітчастим синьо-жовтим дудлом

Тут і олівці та ручки, і книжки та зошити, і циркулі та лінійки, і навіть глобус. Його, звісно, у рюкзаку носити не доведеться. А от що доведеться – так це не забути й про те, у яких умовах цьогоріч стартує навчальний рік.

Якою ж буде освіта у новому навчальному році та що мають знати учні про освіту під час пандемії?

24 канал зібрав для вас усі правила, рекомендації та деталі, як відбуватиметься навчання в школі з 1 вересня.



Рекомендації МОЗ щодо навчання у школах з 1 вересня / Інфографіка 24 каналу





А що ж робити, якщо у дитини таки виявили симптоми коронавірусної хвороби / Інфографіка 24 каналу



І ще важливе: правила перебування батьків та учнів у навчальних закладах / Інфографіка 24 каналу

Хай там як, а 24 канал, як і Google, вітають школярів, вчителів, батьків та усіх причетний з Днем знань (до слова, привітання у прозі та віршах до 1 вересня лежать за цим посиланням).

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