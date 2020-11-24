Суббренд Poco китайської компанії Xiaomi провів презентацію нового бюджетного смартфона – Poco M3. Новинка може похвалитись 48-мегапіксельною камерою і акумулятором на 6000 мАг, а також підтримкою функції зворотної зарядки.

Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Алло – офіційного партнера бренду в Україні.

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Характеристики

Poco M3 отримав квадратний блок основної камери. Корпус – пластиковий, але це й не дивно для бюджетника. При цьому задня панель нагадує шкіру. На вибір є три варіанти забарвлення корпусу:

чорний,

жовтий,

синій.

Poco M3 працює на базі процесора SoC Qualcomm Snapdragon 662 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Смартфон оснащений екраном з каплевидним отвором. Діагональ дисплея складає 6,53 дюйми. Це Full HD + дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів.

Презентували бюджетник Poco M3 / Фото пресслужба Алло

Крім головного 48-Мп ширококутного фотомодуля в основній камері є ще макромодуль на 2 Мп і сенсор оцінки глибини такої ж роздільної здатності. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.

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Цікаво, що смартфон зберіг класичний аудіороз'єм 3,5 мм і ІЧ-порт.

Ціна

Poco M3 надійде у продаж в Україні у двох модифікаціях: 4 ГБ + 64 ГБ та 4 ГБ + 128 ГБ.