Суббренд Xiaomi Poco випустив новий бюджетник: характеристики і ціна в Україні
Суббренд Poco китайської компанії Xiaomi провів презентацію нового бюджетного смартфона – Poco M3. Новинка може похвалитись 48-мегапіксельною камерою і акумулятором на 6000 мАг, а також підтримкою функції зворотної зарядки.
Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Алло – офіційного партнера бренду в Україні.
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Характеристики
Poco M3 отримав квадратний блок основної камери. Корпус – пластиковий, але це й не дивно для бюджетника. При цьому задня панель нагадує шкіру. На вибір є три варіанти забарвлення корпусу:
- чорний,
- жовтий,
- синій.
Poco M3 працює на базі процесора SoC Qualcomm Snapdragon 662 у парі з 4 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Смартфон оснащений екраном з каплевидним отвором. Діагональ дисплея складає 6,53 дюйми. Це Full HD + дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів.
Презентували бюджетник Poco M3 / Фото пресслужба Алло
Крім головного 48-Мп ширококутного фотомодуля в основній камері є ще макромодуль на 2 Мп і сенсор оцінки глибини такої ж роздільної здатності. Фронтальна камера має роздільну здатність 8 Мп.
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Цікаво, що смартфон зберіг класичний аудіороз'єм 3,5 мм і ІЧ-порт.
Ціна
Poco M3 надійде у продаж в Україні у двох модифікаціях: 4 ГБ + 64 ГБ та 4 ГБ + 128 ГБ.
- Модель 4 ГБ + 64 ГБ оцінена у 4299 гривні.
- Модифікація на 4 ГБ +128 ГБ – 4799 гривні.
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