До Верховної Ради внесли законопроєкт №4184 – так званий податок на Facebook. Він передбачає запровадження ПДВ у розмірі 20% на цифрові послуги зарубіжних компаній.

Згідно із законопроєктом, податком можуть обкласти чимало іноземних сервісів, зокрема Facebook, Netflix, Steam, сервісів Apple, Amazon тощо.

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Детальніше про законопроєкт

Цей документ доповнює Податковий кодекс про оподаткування електронних послуг. Він передбачає:

На електронні послуги, які компанії-нерезиденти надають фізособам на території України ПДВ у розмірі 20%. Йдеться про компанії, які не мають постійного представництва в Україні.

Для того, щоб надавати послуги українцям, ці компанії мають зареєструватися в українській податковій як платник ПДВ. Ця умова працює, якщо за попередній рік компанія поставила фізособам в Україні послуг на мільйон гривень. Якщо сума є меншою, то можна зареєструватися платником ПДВ добровільно. Це все відбувається через електронний сервіс "ПДВ для осіб-нерезидентів".

Якщо компанії надають послуги в Україні через посередника, то для цього проєкту він і є постачальником. Якщо посередник – теж нерезидент, він потрапляє під дію цієї статті.

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Що стосується "податку на іноземну рекламу", то цю норму виключають з кодексу.

Мета

Як приклад, автори проєкту наводять досвід країн ЄС і Росії. Зокрема, в РФ з 2017 року працює ПДВ для таких послуг. З тих пір платниками ПДВ в Росії зареєструвалися Apple, Google, Microsoft, Netflix, Bloomberg, Alibaba, Booking тощо.