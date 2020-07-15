Українські розробники створили додаток WalQlike, який допоможе дізнатися нові та цікаві деталі про міста України. Він робить подорожі ще цікавішими та більш пізнавальними.

Як повідомляє 24 канал, користувачам додатку доступні безкоштовні квести-екскурсії. Вони зацікавлять як тих, хто відвідує нове місто так і для мешканців міст, які бажають відкрити для себе рідну домівку з нового боку.

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Де працює WalQlike

Додаток наразі містить 9 маршрутів Львовом, 10 Києвом та 2 маршрути у Чернігові. Заплановані міста:

Кам'янець-Подільськ,

Одеса,

Харків,

Дніпро,

Івано-Франківськ,

Тернопіль.

Як розпочати квест

Для початку потрібно обрати тематику квесту, а після цього почати подорож. Тривалість маршруту коливається від 1 до 3 годин. Окрім екскурсій користувачам доведеться розгадувати загадки та відповідати на питання вікторини, які дозволять краще зрозуміти визначні місця улюбленого міста.



Наразі квести можна проходити у трьох українських містах

Квести можна проходити як наодинці так і в компанії друзів або разом із сім’єю. Після проходження квесту можна поділитися враженнями у соціальних мережах. Крім того ви можете створити цікавий квест самотужки вказавши власний маршрут.

Додаток повністю безкоштовний та доступний для завантаження в Google Play та App Store.

Кілька слів про додаток WalQlike від його творця: