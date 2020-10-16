Вчені NASA змоделювали магнітні поля Землі і Місяця близько 4 млрд років тому і зробили висновки, що колись супутник врятував планету і допоміг зберегти її атмосферу. Якби цього не сталося, життя в його нинішньому вигляді було б неможливим

Вчені провели комп'ютерне моделювання і виявили, що магнітне поле молодого Місяця, який в той час знаходився набагато ближче, перетиналося з магнітосферою Землі і захищало атмосферу планети від знищення сонячними частинками. Такі дані опублікували вчені NASA у своєму дослідженні.

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Що з'ясували дослідники

Согодні нам відомо, що Місяць з'явився близько 4,5 мільярда років тому, внаслідок зіткнення Землі з об'єктом, розміром з Марс. Удар призвів до викиду розпеченої маси на орбіту. З часом порода зібралась у єдине тіло, утворивши супутник, який з того часу повільно остигав і віддалявся від планети.

Такий серйозний катаклізм не міг пройти для Землі безслідно: наступні мільярди років вона залишалася непридатною для життя, була розпечена, а молоде та нестабільне сонце поливало її потоками частинок. Проте навіть за таких умов атмосфера збереглась. Досі вчені намагались з'ясувати, чому. І схоже, знайшли відповідь.

Завдяки комп'ютерному моделюванню змогли зробити припущення, що в цьому допоміг саме Місяць. Довгий час, поки він зберігав розплавлені надра, в супутника було власне магнітне поле, сліди існування якого ми досі можемо відслідкувати в зразках місцевих порід. Воно було значно слабшим, ніж земне, і зникло повністю лише 1-2,5 мільярда років тому, коли залізне ядро в центрі застигло.



Магнітні поля Землі та Місяця перетинались / ілюстрація NASA

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Через ближче, ніж сьогодні, розташування Місяця до Землі – 130 тисяч кілометрів чотири мільярди років тому проти нинішніх 385 тисяч кілометрів – їхні магнітні поля пересікались і взаємодіяли. Вчені з NASA дослідили цю взаємодію і опублікували результати в журналі Science Advances.

Автори стверджують, що магнітні поля Землі і Місяця могли з'єднуватися, створюючи додатковий захист від частинок сонячного вітру, і навіть обмінюватися частинками атмосфер, що пояснює наявність азоту на Місяці.

Магнітне поле Місяця значно ослабло 3,2 мільярда років тому, а пізніше повністю зникло. Після цього сонячний вітер знищив атмосферу супутника, випарувавши її в космос.