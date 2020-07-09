Виробник секс-іграшок Autoblow створив розумного робота. Його створили спеціально для користувачів автомобілів Tesla, щоб водій не нудьгував, коли працює автопілот.

Цей пристрій може робити оральний секс і його кріплять у підстаканнику, передає видання Vice.

Цікаво Носять антисептики та допомагають хворим: роботи протидіють COVID-19 у всьому світі

Детальніше

Новий робот Autoblow складається з гумового рукава і розташованого всередині пристрою. Саме це дає змогу імітувати оральний секс.

При цьому він працює на базі штучного інтелекту, а система проходила навчання на тисячі годин порнографічних відео. При цьому спеціально для Tesla до моделі додали спеціальне регульоване кріплення, щоб робота налаштувати під чоловіка будь-якої комплекції.

Як працює секс-робот: відео 18+

Також кріплення дає змогу закріпити робота для водія, або для пасажира, що поруч з ним.

Робота розробили спеціально для поїздок в автомобілях з автопілотом. Розробники рекомендують вмикати Autoblow під час тривалої подорожі.