Компанія Polaroid випустила мініатюрний кольоровий принтер для любителів мобільної фотографії розміром трохи більше ніж смартфон. Оригінальний пристрій під назвою Hi-Print 2х3 здатен роздруковувати фотографії без проводів і розетки під рукою всього за хвилину і сумісний практично з будь-якими ґаджетами на Android та iOS.

Як працює принтер

На відміну від моделей компактних принтерів на базі технології Zero-Ink, новинка Polaroid використовує метод сублімації, розповідає Gizmochina. Завдяки такому рішенню фотографії отримують кращу кольоровість і насиченість. Крім того, зображення наносяться не на традиційний фотопапір, а на водостійкі листи, що мають клейку поверхню з одного боку.

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Пристрій дозволяє роздруковувати знімки розміром 5,3х8,6 см з Android-пристроїв і ґаджетів під управлінням iOS за допомогою модуля Bluetooth, при цьому весь процес займає не більше однієї хвилини. Мобільний додаток також передбачає редагування фотографій – застосування фільтрів, використання стікерів або додавання тексту.

Дизайн та характеристики

Polaroid Hi-Print виконаний у білому пластиковому корпусі з декоративним елементом на торці, і оснащений вбудованим акумулятором на 640 мАг, який дозволяє роздрукувати до 20 фотографій на одному заряді. Важить компактний прилад 255 грамів, а його габарити складають 175x101x46 мм.



Заряду принтера достатньо для 20 фотографій

Ціна

Вартість принтера в комплекті з двома упаковками паперу по 20 аркушів складе 130 євро (4 209 гривень), у продаж новинка надійде вже 10 вересня.